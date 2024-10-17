研轉數快跨境支付 拓黃金交易中心

香港國際金融中心地位的鞏固，為近年業界的焦點之一。特首李家超昨公布的施政報告中提到要為金融業開創新增長點，當中重點之一是今年內或成立小組，推行建立國際黃金交易中心；同時，為發展普惠金融，亦會研究推動轉數快小額跨境支付。 李家超指，政府將會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務。他認為，現今地緣政治複雜，凸顯香港安全及穩定環境的優勢，吸引投資者在港進行黃金倉儲，推動黃金交易清算及交割。另外，財庫局將在今年內成立小組，研究包括強化黃金交易機制和規管框架、前沿金融科技應用、與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」等。

擬倍升黃金倉儲容量

消息指，工作小組將於今年底成立，其中會研究黃金交易機制，例如參考倫敦或紐約做法；同時，目前位於機場禁區、容量約150噸的黃金倉儲已近飽和，當局有意另覓空間以倍升容量至約300噸。對於是否會成立黃金相關交易所，抑或提升現有交易機制，則未有定案。 另外，當局亦計劃在明年完成促進大宗商品交易的稅務優惠研究，以建設大宗商品交易生態圈為切入點，吸引相關海內外企業落戶香港。李家超指，金屬和礦產等大宗商品佔全球航運交易量一半以上，吸引他們集聚香港運作可帶動海運服務，並推動期貨對沖等金融和專業服務，有利鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位。

港人內地消費 可轉數快增值 另一方面，施政報告指為便利市民進行跨境交易和支付。金管局與中國人民銀行正推動兩地快速支付系統、即轉數快(FPS)與內地網上支付跨行清算系統(IBPS)互聯，便利兩地居民實時小額跨境支付；並會落實香港註冊銀行的內地分行在內地發銀行卡。消息指，屆時香港人到內地消費時，可以轉數快增值當地支付系統；至於與內地哪一個支付系統或程式對接，則仍在研究。 金融業界普遍對施政報告的內容表示歡迎，中銀香港(2388)副董事長兼總裁孫煜指，不但有助吸引海內外資金和企業來港，更進一步提升金融市場的深度和廣度。德勤認為，內地是位居世界前列的大宗商品消費國，為香港大宗商品貿易方面帶來獨特優勢，有望構建大宗商品交易生態圈。該行建議在推行政策時成立小組審視財政狀況及成本效益，以鞏固財政的可持續性。

不過，香港證券及期貨專業總會對於施政報告未有提及下調股票印花稅，表示失望。