研青少年原發性脊柱側彎智能夜間矯型支架 理大︰盼完成臨床測試後商品化

每百名青少年中，就有約4人患青少年原發性脊柱側彎，脊骨呈現「C」形或「S」形；嚴重者或需全日佩戴支架矯形，甚至做手術。理大跨學科團隊結合材料科學、紡織科技、可穿戴技術和臨床研究，研發一款針對早期青少年原發性脊柱側彎的智能夜間支架，成全球首個使用紡織物料及智能氣囊的夜間支架，並獲2024年美國「矽谷國際發明創新節」金獎及韓國發明振興協會特別大獎。
圖︰陳詠琳
項目負責人、理大時裝及紡織學院副院長葉曉雲介紹，支架似睡衣，設計輕巧、以舒適透氣的布料為主，並配有傳感器及智能氣囊。穿戴者在穿好支架、打開開關後，氣囊會自行充氣；即使在睡眠期間側身睡，仍能矯正脊柱側彎。
她解釋，支架內置傳感器及智能氣囊，實時監控睡姿和身體與支架間的壓力，適時調整智能氣囊的壓力，以提升矯正效果，從而提高使用者對矯形支架的接受程度，及減少患者長時間穿戴支架所引起的皮膚問題和依從性，相信有望顯著提升脊柱側彎青少年的生活質量。
葉曉雲指，產品只需穿戴2小時便可見即時矯正效果，亦不會似市場上夜間支架般過度矯正，預計持續穿戴約2年將脊柱固定至輕微的側彎角度，就可以不用繼續佩戴。項目現正做臨床試驗，料明年能獲取充足臨床數據及進行商品化，盼以約3,000元定價推出市面，惠及10至16歲的輕至中度青少年原發性脊柱側彎患者，舒緩側彎情況惡化。
包括智能夜間支架在內，理大於2024年美國「矽谷國際發明創新節」共獲9個獎項，包括全場第二大獎、2個特別大獎、5個金獎及1個銀獎。副校長(研究及創新)趙汝恒對此感到高興和自豪，並表示得獎項目涵蓋醫療保健護理、創新材料等多個領域，認為成績反映理大科研和發明備受國際肯定，未來會繼續推動創新及科技發展，將研究成果轉化為有具影響力的應用科學，為社會帶來持久的實質效益，提升香港和國家的整體競爭力。