研「最聰明」方式推交椅洲填海 陳茂波預告未來會再加煙稅

當局開展北部都會區發展及明日大嶼等計劃，惟政府財赤嚴重，坊間擔心是否有足夠財力支持。財政司長陳茂波昨到立法會接受議員就預算案提問時，表明交椅洲人工島填海工程有可能比原定的2025年底「推遲少少」，但強調一定會做，目前須研究如何做才「最聰明」。
立法會財委會上有不少成員關注當財政狀況對已計劃公務工程的影響。勞聯立法會議員林振昇問到，政府稱明日大嶼交椅洲人工島填海項目具體推動時間須考慮公共財政等因素，關注是否想讓整體財政有更多調撥的空間而為人工島退場鋪路。陳茂波指，北部都會區及交椅洲人工島都是政府重要的造地項目，項目先後次序有別，北都按計劃一直推進，交椅州項目正做技術研究，也需要彈性處理融資；當局已找財務顧問一起研究具體融資方法，包括考慮採用發債、公私營合作，或兩者混合的模式。
陳茂波又預告未來會再加煙稅，目標煙稅在零售價佔比由現時70%，增至75%。但選舉委員會界別黎棟國指，執法部門集中在入境層面上打擊販運私煙，或未打擊到市面銷售私煙；陳茂波承諾會督促海關等要更嚴肅打擊並定期匯報，亦會督促醫務衛生局推進工作。
有議員提及預算案沒有無公共服務加價消息，陳茂波指公共服務各自有機制處理加價並公布，故預算案未有特別提及。他稱，已指示部門必須顧及市民負擔，按部就班地處理，強調政府財赤不是加價原因。醫務衛生局回覆媒查詢指，醫管局現正進行新一輪的服務收費檢討工作，當中包括急症室收費。政府及醫管局會適時公布檢討結果。