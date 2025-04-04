破地獄｜東華義莊助華工完遺願　寄厝先人包括賭王何鴻燊

電影《破·地獄》不單為香港電影票房帶來驚喜，更令港人對生死、對生命作出反思。片中重要場景之一、香港碩果僅存的東華義莊，曾承載着不少離鄕別井的海外華工的遺願──死後落葉歸根，回到故鄉的懷抱。

文章出處：「當代中國」網站

東華義莊背後有着怎樣的故事？有多少海外華工仍然寄厝義莊？為何有逾百年棺木依然存放在義莊？

義莊為何叫「先人客棧」？ 香港唯一百年歷史「東華義莊」

義莊本是古時中國社會一種由宗族維護的民間慈善機構，當中包括扶幼養老、婚嫁喪葬、濟貧救災及助學等工作。輾轉流傳下來，義莊成為了提供給先人暫存寄厝（指暫時停柩待葬或淺埋以待改葬）的地方，因而又稱為「先人客棧」。

香港唯一一間逾百年歷史的義莊，是位於薄扶林大口環道的東華義莊。它的前身是西環堅尼地城牛房附近的義莊，又稱「牛房義莊」，於1875年由文武廟捐資興建而成，並交由東華醫院管理。

1899年，牛房義莊遷建至大口環道現址，並正式命名為東華義莊。整個義莊建築群佔地約6,050平方米，在百多年間經過不斷擴建，因此建於不同時期的大堂、莊房、石牌坊、涼亭及花園等，展現中國傳統、現代西式，以及糅合兩者的建築風格。