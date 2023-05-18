破家庭式運作網戀詐騙集團涉2100萬 154男1女受害拘15人涉主腦胞兄母親

騙徒透過網戀感情勒索受害人感情，再以各類藉口騙取對方金錢。警方近日瓦解以本地作據點、家庭式運作的網上情緣詐騙集團，主腦與兄長負責管理集團、伴侶或情人從旁協助，主腦母親則負責保管資金。警方估計過去一年有155人被騙，九成九受害人為男性，總騙款涉2,100萬元，單一最大額為100萬，拘捕15人，涉嫌串謀詐騙或洗黑錢。

被捕10男5女，包括43歲從事剪片拍攝網上媒體工作男主腦、11名骨幹成員，以及3名電話儲值卡持有人，年齡介乎22至70歲，部分骨幹成員包括主腦做機場地勤胞兄、母親及情侶等，另部分有親屬關係。主腦及胞兄負責營業、假扮女性接觸受害人等。母親負責管帳，伴侶則從旁協助包括租用沙田複式豪宅。

警方在該集團位於沙田複式豪宅營運中心，以及長沙灣和荔枝角工廈和住宅單位等據點拘捕相關人士；行動中檢獲2輛名貴房車、3部手提或平板電腦、23部手機、2隻名貴手錶和大約30萬元現金，總值150萬元，發現部分受害人的資料及入數紀錄。

警方網絡安全及科技罪案調查科(科技罪案組)的署理警司戴子斌指，初步調查發現，去年1月至今年4月共154名男性及1名女性(18至43歲)墮入騙局，損失金額由1,500港元至100萬元不等，總騙款約2,100萬元。最大的案件是受害人失款100萬元，更被指示處理一些來歷不明的轉帳，謊稱有關轉帳可獲手續費，實質協助清洗黑錢。