破家庭式運作網戀詐騙集團涉2100萬 154男1女受害拘15人涉主腦胞兄母親

騙徒透過網戀感情勒索受害人感情，再以各類藉口騙取對方金錢。警方近日瓦解以本地作據點、家庭式運作的網上情緣詐騙集團，主腦與兄長負責管理集團、伴侶或情人從旁協助，主腦母親則負責保管資金。警方估計過去一年有155人被騙，九成九受害人為男性，總騙款涉2,100萬元，單一最大額為100萬，拘捕15人，涉嫌串謀詐騙或洗黑錢。
被捕10男5女，包括43歲從事剪片拍攝網上媒體工作男主腦、11名骨幹成員，以及3名電話儲值卡持有人，年齡介乎22至70歲，部分骨幹成員包括主腦做機場地勤胞兄、母親及情侶等，另部分有親屬關係。主腦及胞兄負責營業、假扮女性接觸受害人等。母親負責管帳，伴侶則從旁協助包括租用沙田複式豪宅。
警方在該集團位於沙田複式豪宅營運中心，以及長沙灣和荔枝角工廈和住宅單位等據點拘捕相關人士；行動中檢獲2輛名貴房車、3部手提或平板電腦、23部手機、2隻名貴手錶和大約30萬元現金，總值150萬元，發現部分受害人的資料及入數紀錄。
警方網絡安全及科技罪案調查科(科技罪案組)的署理警司戴子斌指，初步調查發現，去年1月至今年4月共154名男性及1名女性(18至43歲)墮入騙局，損失金額由1,500港元至100萬元不等，總騙款約2,100萬元。最大的案件是受害人失款100萬元，更被指示處理一些來歷不明的轉帳，謊稱有關轉帳可獲手續費，實質協助清洗黑錢。
住豪宅聘司機駕名車
警方發現該集團成員生活奢華，去年4月起租用沙田一個複式連游泳池豪宅單位作為營運中心並在上址居住，以便長時間與受害人溝通；豪宅內外安裝多部閉路電視，以作監測。成員擁有多部名貴房車，更會聘請司機代駕。警方科技罪案組總督察鄭澤仁指，騙徒假冒年輕女性透過不同社交平台尋找目標，以本地男性為對象；假扮不同國籍人士、在外國工作的香港人等，展開追求攻勢，迅速建立網上戀人關係，之後以不同藉口如陷入財困、染病或繼承遺產等騙取金錢。而受害人與騙徒從未見面。
首季網戀騙案涉1.86億
網戀騙案近年非常猖獗，本年首季已錄得324宗，涉款金額逾1.86億元，最大金額一宗高達2,740萬元，受害人年齡介乎14歲至76歲。網絡情報組高級督察吳柏慧提醒市民，網上結交朋友應加倍小心，若對方在確診身份的情況下，要求以任何原因付款時便需倍加留意。留意對方社交平台是否新開設，搜尋頭像圖片確定是否為真人等，如有懷疑可透過警方「防騙視伏器」搜尋器或App，了解是否高危，或致電警方防騙易18222熱線求助。