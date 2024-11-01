破工廈製冒版煙工場 海關拘7人檢330萬支煙

不法集團在屯門區工廈單位開設製造冒牌香煙生產線，俱為香港常見品牌，部分加上日文健康警告，有人擬圖將冒牌煙偽裝成日本煙供應本地市場。為逃避執法人員發現，闢出起居區域，讓黑工足不出戶在單位生活及工作，以防出入時被發現。海關根據情報採取行動拘捕7人，檢獲330萬支香煙、煙絲及生產機器等，總值2,200萬元。
被捕者中，一人為本地男子，是負責人；其餘3男3女(35至63歲)持雙程證來港。他們於今早在屯門裁判法院提堂，涉處理應課稅品條例適用的貨品罪。
海關根據情報發現有人在屯門區一工廈單位內非法製造香煙，於周二(10月29日)採取行動。單位約5,000方呎，當中生產區設完整的香煙生產線，行動中檢獲330萬支散煙和已包裝的香煙，以及1,100公斤煙絲等總值2,200萬元，應課稅值1,500萬元；單位另劃有生活區域，放有煮食爐具、沙發和碌格床。
海關稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟稱，工場生產的香煙部分已完成包裝，偽冒香港常見品牌，部分外盒印有日文健康警告，估計有人偽裝成日本煙供應本地巿場。他指，集團以500元日薪利誘內地人持雙程證來港當黑工。黑工幾乎足不出戶，於工廈工作，以防出入時被人發現。他更形容「這個私煙集團非常蠱惑，他們在出貨時，將條裝香煙放入原本裝紙巾的盒中方便運輸。」
林澤麟說，經專業人士估計，該生產線若24小時運作可日產100萬支煙，但集團為減低製作過程產生大量粉塵和嘈音，引人懷疑，加上人手不多，估計工場只在日間運作，日製30萬至40萬支煙。海關會續查機器、原料、配件的來源和走私來港的途徑，不排除再有人被捕。他補充指，製煙工場環境惡劣，亦沒有任何消毒設備，巿民若吸食這些香煙或對身體造成嚴重影響。