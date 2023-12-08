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2023-12-08 04:30:56
日報

破年息2950厘高利貸集團拘22人 債仔借8萬還16萬 仍未還清本金

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高利貸 高利貸

吸血貴利王以簡便手續吸引一些財困人士借錢，對方只需在通訊軟件提供身份證及住址證明便獲貸款。但年息不單高達2,950厘，更附帶非常苛刻的條款，若遲交利息一分鐘須罰款1,000元，否則會上門追債及淋紅油。有人借5,000元每周還息1,000元，累計借款8萬元，償還了16萬元仍未還清本金。警方一連兩日展開行動，搗破一個高利貸集團拘捕22人，包括主腦和骨幹；行動中檢獲85萬元現金及約370萬元懷疑犯罪得益的財物。

被捕的22人分別19男3女，年齡由22至48歲，包括集團主腦、骨幹成員、行動組及傀儡戶口持有人，涉嫌以過高利率放債、無牌放債、洗黑錢、刑事毀壞及刑事恐嚇。行動中檢獲多部電話、大批借貸紀錄，以及85萬元現金，同時檢獲懷疑犯罪得益，包括名錶及名車，總值約370萬元。調查顯示，該犯罪集團涉嫌與2022年10月至2023年12月全港多區的多宗非法收債案件有關。

新界北總區刑事部總督察戴玉麟交代案情指，警方在4月開始進行針對式深入調查及情報分析，鎖定一個由三合會操縱的非法放債集團及其位於荃灣工廈約200方呎的非法放債中心。警方指，涉案集團貸款手續費和利息十分高昂，利息以每周計，約佔借貸額20%，即借貸5,000元每星期須償還1,000元利息，年利率高達逾2,950厘。

遲交利息一分鐘罰1000元

警方調查發現，有個案是一名27歲、原在餐廳工作的父親，因為失業，遂向集團借款5,000元，惟實收3,700元，其餘1,300元撥作手續費，該名父親每周須付800元利息，直至償還所有本金，而遲交利息一分鐘須繳付1,000元罰款。警方指，該名父親累積貸款額約8萬元，但最後還款逾16萬元仍未將債務還清，最終他無力償還債務，亦不知欠款尚餘多少本金未還，遭上門追債及淋紅油。

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涉案高利貸集團以電話cold call方式隨機接觸財困人士，以毋須審批，及只需要提供身份證等個人資料及住址證明等作快速批核招徠，當對方有意借貸，集團成員就會繼續以通訊軟件與他們聯絡，並透過軟件收取對方身份證或住址證明等資料，再以過數形式存入款項，全程雙方「無需現身」，亦毋須簽署任何文件。

高級督察李家榮指，集團招攬大量人士提供傀儡戶口，作收取受害人利息及還款，而收款戶口及電話均由傀儡人士提供，集團成員獲取犯罪得益後，再迅速購買名車、名錶及手袋等物品「洗白」，圖增加警方調查難度。若借款人逾期還款或未能償還貸款，集團會派出行動組上門或以電話恐嚇方式追債；行動組成員每宗收數或淋紅油行動，收取500至1,000元報酬。

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