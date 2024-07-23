破本地製作搖頭丸毒品工場 19歲無業青年被捕 稱網上自學

一名19歲有三合會背景青年，報稱透過網上自學製作毒品搖頭丸，租用大角咀一商廈單位並在內製毒，青年由原材料、製毒至分銷，提供「一條龍」服務。海關日前採取行動，為20年來首次搗破搖頭丸製毒工場，初步相信製毒工場營運約一個月，暫未有毒品流出市面；如果將該批化學品全部製成搖頭丸，黑市值1,000萬元。

被捕19歲男子中學已輟學，報稱無業，有三合會背景，自稱透過網上學習製毒方法；他已被落案控以製造危險藥物罪、販運危險藥物罪及管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，今日(23日)在西九龍裁判法院提堂。