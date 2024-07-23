破本地製作搖頭丸毒品工場 19歲無業青年被捕 稱網上自學

一名19歲有三合會背景青年，報稱透過網上自學製作毒品搖頭丸，租用大角咀一商廈單位並在內製毒，青年由原材料、製毒至分銷，提供「一條龍」服務。海關日前採取行動，為20年來首次搗破搖頭丸製毒工場，初步相信製毒工場營運約一個月，暫未有毒品流出市面；如果將該批化學品全部製成搖頭丸，黑市值1,000萬元。
被捕19歲男子中學已輟學，報稱無業，有三合會背景，自稱透過網上學習製毒方法；他已被落案控以製造危險藥物罪、販運危險藥物罪及管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，今日(23日)在西九龍裁判法院提堂。
料可製12萬粒搖頭丸黑市值1千萬元
海關經調查後，前日在大角咀作反毒品行動，截查一名目標男子，將他帶返大角咀一商廈單位搜查，在單位內發現總重約42公斤約20種化學品，其中4種為受管制物品，分別是甲苯、乙醚、丙酮及硫酸。該等化學品可被用於製造約12萬粒搖頭丸，黑市值1千萬元。海關亦在該單位內檢獲約4.3公斤搖頭丸、125克海洛英及一批製毒工具，合共值110萬元。
海關相信有人將該個面積約200平方呎的商廈單位用作製毒工場，在工場內提供了「一條龍」服務，從加熱、提煉到蒸餾，最終將晶體製成固態毒品。根據調查，涉案人士是獨自控制、管理和租用該製毒工場，該工場營運約1個月。海關毒品調查科高級調查主任張廣達表示，製毒工場位處的商業大廈有不少租戶出入，卻被存放大量易燃和具腐蝕性化學品，一旦發生意外，可能會引發爆炸，對其他租戶和市民造成危害和影響。
張廣達表示，暑假即至，毒販擬在本地建立毒品生產線供應本地市場，今次行動從源頭堵截毒品流出市面；籲暑假期間家長多加注意子女，防止他們被不法分子利用。