破歷來市值最高走私案 罕見走私10億粒集成電路 海關：疫後製造業需求大增

海關破獲歷來市值最高的走私案，在一艘遠洋船中檢獲15億元懷疑走私貨物，包括10億粒全新集成電路等，拘捕一名45歲貨運公司男經理。海關指，走私集團採用迂迴路線以逃避偵查，又估計因內地疫後生產商對相關電子零件需求殷切，故有不法之徒欲偷運有關零件以逃避稅款。
香港海關根據情報，於本月13日在葵青貨櫃碼頭一艘遠洋船的15個報稱載有木槳的貨櫃中，利用X光檢獲未有申報的走私物，包括10億粒全新集成電路、25噸涉及花膠魚翅等海味、2萬支紅酒、2.7萬隻光碟及黑膠唱片等，估計市值約15億元，是海關破獲的有紀錄以來市值最大的走私案。
倘成功可逃稅5.5億元
海關特別調查課監督鄭德喜昨指，相關船隻企圖經新加坡走私貨物往內地，若貨物成功走私返內地，便可逃稅6億元，單是10億粒全新集成電路，便可逃稅5.5億元。海關在行動中一名45歲貨運公司男經理，現正保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍稱，留意到走私集團在疫情期間一直改變走私方法，包括採用迂迴路線，以逃避偵查。她又說，今次檢獲10億粒全新集成電路屬近期罕見，相信是因為集成電路用途廣泛，加上內地在疫情後製造業非常蓬勃，內地生產商對相關電子零件需求殷切，於是不法之徒就乘機想逾運大批零件返內地，以逃避稅款。