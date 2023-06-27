破歷來市值最高走私案 罕見走私10億粒集成電路 海關：疫後製造業需求大增

海關破獲歷來市值最高的走私案，在一艘遠洋船中檢獲15億元懷疑走私貨物，包括10億粒全新集成電路等，拘捕一名45歲貨運公司男經理。海關指，走私集團採用迂迴路線以逃避偵查，又估計因內地疫後生產商對相關電子零件需求殷切，故有不法之徒欲偷運有關零件以逃避稅款。

香港海關根據情報，於本月13日在葵青貨櫃碼頭一艘遠洋船的15個報稱載有木槳的貨櫃中，利用X光檢獲未有申報的走私物，包括10億粒全新集成電路、25噸涉及花膠魚翅等海味、2萬支紅酒、2.7萬隻光碟及黑膠唱片等，估計市值約15億元，是海關破獲的有紀錄以來市值最大的走私案。