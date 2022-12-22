破獲今年第二大宗海路走私案 海關檢市值2億海味紅酒黑膠碟

年關將至，內地對高價年貨需求甚殷，中港通關仍未有明確日期下，私梟在豐厚利錢下鋌而走險；另外黑膠唱片近年在內地再次掀起熱潮，需求極大。海關破獲今年第二大宗海路走私案，行動中檢獲海味、紅酒、醫治中風藥物，以及7萬張黑膠碟等，估計市值約2億元，涉嫌逃稅1.3億元，5名男子被捕，包括付貨公司董事及安排貨物出口的人。海關表示，有別於過往在同一宗案件截獲逾20個走私貨櫃，最近截獲的走私貨櫃大減一半，相信為減低被捕風險。

被捕人年齡介乎38至54歲。海關在本月11日和12日採取代號「護航者」的特別執法行動，重點打擊利用遠洋船走私的活動，在青衣貨櫃碼頭偵破兩宗相關案件。海關鎖定兩隻來自越南的遠洋船計劃到上海及義烏，檢查當中8個報稱載有膠粒和4個報稱載有衣物的貨櫃；在X光機下，發現當中9個走私貨櫃內藏有過百箱貨物，包括22噸乾魚翅、乾花膠、乾海參等貴價食材、逾14萬件電子產品、約7萬隻黑膠唱片、約9千支餐酒、約4千盒藥物當中2,000盒醫治中風藥物，以及受管制瀕危物種，估計市值約兩億元。

