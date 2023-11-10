破跨地域販毒案檢318公斤懷疑可卡因 拘兩疑負責押運毒品偷渡客

毒販經水路運毒，到目的地再將毒品拋入海，由接頭人出海收貨，這並非只在電影世界出現的情節。警方聯同海關搗破一宗跨地域販毒案，檢獲市值約3.9億元懷疑可卡因，懷疑偷渡上船、負責押運毒品的兩名男子被捕，被控販毒罪，今日在西九龍裁判法院提堂。警方估計毒販隨貨輪到達目的地海域，會將已放入防水袋的毒品拋入海，再由其他人接收，供應鄰近毒品市場。

被捕兩人，分別是24歲本地男子及19歲厄瓜多爾籍男子，均報稱無業。據悉兩人收取數十萬元報酬。據指，涉事貨輪由危地馬拉出發，途經多個南美國家，原來航程是經墨西哥後往高雄，在10月20日離開墨西哥港口時，船員發現兩名非船員的可疑男子後，向香港警方報案及改道香港。