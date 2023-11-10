破跨地域販毒案檢318公斤懷疑可卡因 拘兩疑負責押運毒品偷渡客

毒販經水路運毒，到目的地再將毒品拋入海，由接頭人出海收貨，這並非只在電影世界出現的情節。警方聯同海關搗破一宗跨地域販毒案，檢獲市值約3.9億元懷疑可卡因，懷疑偷渡上船、負責押運毒品的兩名男子被捕，被控販毒罪，今日在西九龍裁判法院提堂。警方估計毒販隨貨輪到達目的地海域，會將已放入防水袋的毒品拋入海，再由其他人接收，供應鄰近毒品市場。
被捕兩人，分別是24歲本地男子及19歲厄瓜多爾籍男子，均報稱無業。據悉兩人收取數十萬元報酬。據指，涉事貨輪由危地馬拉出發，途經多個南美國家，原來航程是經墨西哥後往高雄，在10月20日離開墨西哥港口時，船員發現兩名非船員的可疑男子後，向香港警方報案及改道香港。
警方指，調查該貨輪行駛路線，兩人情況等，估計二人並非單純偷渡客，懷疑他們涉及其他非法活動。經船公司的協調及安排下，警方及海關周二(7日)聯合行動登船搜查，據指，貨輪上有8,000個貨櫃，海關按情報分析，搜查3個報稱裝棉花糖的貨櫃，其中一個貨櫃的封條號碼與船務文件不符，且有被打開痕跡，作進一步檢驗時發現內有9袋以麻繩串連物品，除載有充氣浮標、救生衣、潛水衣和防水浮燈外，同時亦發現有318磚以抽真空及以防水物料包裝的物體，其樣本對可卡因呈陽性反應，經點算後，屬共重318公斤懷疑可卡因。
隨船到目的地將毒品拋入海予接頭人
警隊毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，暫無直接證據顯示該批毒品以香港為目的地，警方不排除該批毒品隨貨輪去到不同亞州地區的海域時，毒販或會將該批毒品拋到海上，再由其他販毒集團成員海上接收，並供應鄰近地區的毒品市場。警方會繼續調查案件是否涉及其他人士，或有否香港販毒集團參與等。