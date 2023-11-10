熱門搜尋:
SmartPLAY 床蝨 雙11 騙案 教協解散 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-10 04:30:52
日報

破跨地域販毒案檢318公斤懷疑可卡因 拘兩疑負責押運毒品偷渡客

分享：
跨地域販毒案

行動檢318包、每包重1公斤的懷疑可卡因。(李睿哲攝)

毒販經水路運毒，到目的地再將毒品拋入海，由接頭人出海收貨，這並非只在電影世界出現的情節。警方聯同海關搗破一宗跨地域販毒案，檢獲市值約3.9億元懷疑可卡因，懷疑偷渡上船、負責押運毒品的兩名男子被捕，被控販毒罪，今日在西九龍裁判法院提堂。警方估計毒販隨貨輪到達目的地海域，會將已放入防水袋的毒品拋入海，再由其他人接收，供應鄰近毒品市場。

被捕兩人，分別是24歲本地男子及19歲厄瓜多爾籍男子，均報稱無業。據悉兩人收取數十萬元報酬。據指，涉事貨輪由危地馬拉出發，途經多個南美國家，原來航程是經墨西哥後往高雄，在10月20日離開墨西哥港口時，船員發現兩名非船員的可疑男子後，向香港警方報案及改道香港。

警方指，調查該貨輪行駛路線，兩人情況等，估計二人並非單純偷渡客，懷疑他們涉及其他非法活動。經船公司的協調及安排下，警方及海關周二(7日)聯合行動登船搜查，據指，貨輪上有8,000個貨櫃，海關按情報分析，搜查3個報稱裝棉花糖的貨櫃，其中一個貨櫃的封條號碼與船務文件不符，且有被打開痕跡，作進一步檢驗時發現內有9袋以麻繩串連物品，除載有充氣浮標、救生衣、潛水衣和防水浮燈外，同時亦發現有318磚以抽真空及以防水物料包裝的物體，其樣本對可卡因呈陽性反應，經點算後，屬共重318公斤懷疑可卡因。

Ad Block

隨船到目的地將毒品拋入海予接頭人

警隊毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，暫無直接證據顯示該批毒品以香港為目的地，警方不排除該批毒品隨貨輪去到不同亞州地區的海域時，毒販或會將該批毒品拋到海上，再由其他販毒集團成員海上接收，並供應鄰近地區的毒品市場。警方會繼續調查案件是否涉及其他人士，或有否香港販毒集團參與等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受