破地獄｜謝展寰稱感受特別深刻　綠色殯葬使用率增至18%創新高

電影《破・地獄》以殯儀業為背景，提及面對生離死別時如何讓死者安息、生者釋懷等，票房已衝破1億元大關。環境及生態局局長謝展寰指，對電影的感受特別深刻，認為死亡不應該是禁忌，相反應該「從死看生」，及早為自己的生命做好規劃，更好地預備和面對生命的終點。

謝展寰在網誌表示，死亡一向是大眾避諱的議題，但他鼓勵市民要提早為自己的生命做好規劃，以開明態度與家人分享後事意願。他提到，隨時代變遷愈來愈多人選擇綠色殯葬，將骨灰撒入紀念花園或大海，使用率由2014年的8.4%增至今年10月的逾18%，屬歷年最高，相信隨着社會推進，綠色殯葬將會愈來愈普及。

政府現已設立「綠色殯葬中央登記名冊」，謝展寰透露自己已經完成登記，指申請手續簡單且費用全免，並可方便家人在自己他日離世時，能夠按照自己意願辦理後事。他又說，綠色殯葬服務申請簡單、環保簡約等，並可免卻未來需要辦理龕位續期，達到「去者善終，留者善別」，食環署每周也有免費渡輪服務，接載家人和親友前往本港指定海域上撒灰。

食環署推出「身後事安排」專題網站

另外，謝展寰指食環署近年不斷提高殯葬服務質素，提供人性化和貼心服務，如前年特別開設本港首個未滿24周離世胎兒的火化設施「永愛堂」，今年4月亦陸續在臨海的曾咀紀念花園，推出可寫下對先人的思念及祝福的紙撒灰器和惜別花袋，以及用來投遞心意信箋的木雕藝術品「渡船」。署方最近亦推出「身後事安排」專題網站，方便市民了解各種後事安排資訊。