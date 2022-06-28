破3宗管有仿製槍械案 3人落網一為中學生

七一回歸前夕，警方再偵破3宗管有仿製槍械案件，拘捕3人，當中一人為中學生，涉嫌管有仿製槍械及藏有攻擊性武器罪被捕，行動中起獲38支仿製槍械和8把刀等。警方指暫無證據顯示3宗案件有關連，亦非針對七一慶祝活動，以及相信與月初中環開槍案無關。至於中環開槍案則有新進展，警方昨再拘捕多6名男子。

3宗管有仿製槍械案件被捕的3人，包括一名17歲學生、23歲無業男及44歲送貨工人。警方搜獲38支仿製槍械、8把刀及一支伸縮棍、一批防毒面具和一批反政府旗幟及報章。新界南總區重案組總督察陳家瑩指，早前發現有人於網上群組售賣防毒面具及一些濾罐。警方調查後於昨日清晨在葵涌拘捕一名17歲學生，在其住所搜出獲2支氣槍、伸縮棍、摺刀、摺錘、防毒面具、過濾器、一些「光時」旗及印有反政府口號的徽章。陳家瑩稱，警方會就有關物品來源、有沒有其他涉案人士，以及是否有人操控年輕人從事不法活動等方向調查。但暫無證據顯示被捕人士曾於網上發布煽動他人就七一進行任何活動的訊息。

另外，新界北總區警員亦於昨清晨突擊搜查天水圍一個住宅單位內，起出3支長槍和6短槍共9支改裝氣槍、18個彈匣、3把軍刀、一批防毒面具及防毒濾罐、和2面「光時」旗幟，並拘捕了23歲男子。西九龍總區探員昨早則在深水埗一個住宅單位，搜出27支氣槍包括9支長槍和18支短槍、56個彈匣和3把軍刀，44歲男子被捕。有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指，有關仿製槍及軍刀會將送往檢驗，暫無證據顯示3宗案件有關連。