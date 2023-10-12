硬地滾球運動員何宛淇奪傑青曾欲尋短見 滾球尋回生命意義

在一次又一次的運動會中摘金、躍升為世界第一、患有脊髓肌肉萎縮症的硬地滾球運動員何宛淇締造了神話。現職公立醫院放射科專科醫生的印度裔醫生馬承志(MAHBOOBANI Neeraj Ramesh)，出生時其中一邊膊頭的神經線嚴重受傷，膊頭活動能力受限，幸得一位有心醫生的鼓勵及醫治，更啟發了他踏上從醫之路。兩人面對困難而不畏懼的精神啟發他人，迎來「2023年十大傑出青年」的榮譽。

何宛淇在去年的硬地滾球世界盃中勇奪兩金兩銀佳績，並在世界挑戰賽全勝，世界排名第一。

眼前成就非凡，難以想像她曾經欲了結生命。何宛淇患有脊髓肌肉萎縮症，影響心肺功能，小學期間幾乎每年都要住院，甚至在ICU插喉。「當時躺在床上覺得自己很無用，跟家人說『不如算啦』」。但媽媽不辭勞苦地照顧她，鼓勵她要好好活下去。

後來何宛淇接觸了硬地滾球，亦因要到不同地方出賽，令她認識了很多「hero」，啟發及幫助她。「無論是否身體殘障，只要想就去嘗試，今天不知明天事，盡力不要令自己後悔。」

印裔醫生膊患損得仁醫鼓勵 立志行醫

另一位得獎者、現為伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生的馬承志。他父親是印度人，七十年代移居香港。他透過介入放射科腦神經血管手術，治療中風等病人；又引入人工智能，在急症室協助診斷腦出血的掃描影像。

今日成功非僥倖，馬承志出生時，其中一邊膊頭的神經線嚴重受損，使膊頭只餘三成活動能力。幸他遇到一位仁醫，為他治療更不斷鼓勵他，經歷十年漫長治療才完成整個手術。這段經歷使他當醫生的理想萌芽，最終努力實現理想。馬承志期望，將來能繼續引入人工智能幫助病人。

「2023年十大傑出青年選舉」得獎名單昨日出爐，另外4位得獎者包括香港中文大學助理院長(研究)內科及藥物治療學系副教授高浩、華裔極地探險與科研專家張偉賢、2009年香港小姐冠軍劉倩婷、佩劍運動員林衍聰。