碌完卡疑後悔唔想找卡數　4男女訛稱信用卡被盜被捕

近年各式騙案橫行，令市民防不勝防。近日有市民向銀行表示信用卡被盜用，其後更報警求助，惟警方調查後，竟發現報案人正正就是簽信用卡購物的人。
油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺交代案情指，油尖警區發現2月至5月期間，有人在區內不同店舖內，以信用卡購物後，向銀行及信用卡中心要求取消交易，繼而應銀行求報向警方報案。
疑人碌卡買中藥、電子器材及公仔等
惟警方翻查閉路電視及向商戶調查後，發現相關單據及積分正正屬於報案人，於是鎖定疑犯，並於昨日（12日）以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」拘捕4人，包括3名本地女子及1名本地男子，年齡介乎19歲至63歲，職業分別為售貨員、侍應、清潔工等。犯案次數約1至3次。行動中，檢獲疑犯付款時使用的3部電話、兩張信用卡、購物單據及中藥，電子器材、公仔、手袋、眼鏡及飾物。所有被捕人現正保釋候查，須於8月上旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。
警料疑人因一時貪念或後悔作案
警方又相信事件並非集團式運作，被捕人亦非有計劃行事，因閉路電視錄影顯示他們購物沒有特別裝扮作掩飾，而且是收到月結單後，主動向銀行及信用卡中心要求取消交易，估計被捕人因一時貪念，或因一時衝動購物而後悔，所以犯案。