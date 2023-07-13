碌完卡疑後悔唔想找卡數　4男女訛稱信用卡被盜被捕

近年各式騙案橫行，令市民防不勝防。近日有市民向銀行表示信用卡被盜用，其後更報警求助，惟警方調查後，竟發現報案人正正就是簽信用卡購物的人。

油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺交代案情指，油尖警區發現2月至5月期間，有人在區內不同店舖內，以信用卡購物後，向銀行及信用卡中心要求取消交易，繼而應銀行求報向警方報案。