確立中醫藥定位助「走出去」中醫藥發展藍圖公布

政府公布《中醫藥發展藍圖》，提出20項措施推動中醫藥全方位發展，以及協助中醫藥「走出去」，包括確立中醫藥服務在醫療系統的定位、制訂具中醫特色的臨床指引等，又會加強中醫藥服務跨專業協作機制，制訂臨床路徑促進中西醫跨專業共同決策。政府期望利用中醫藥令市民享受更優質、更全面的醫療服務，並建設香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡。 耗時一年多制訂的《中醫藥發展藍圖》昨出爐，涵蓋中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承文化和走向世界五大領域，提出八大目標、合共47項分別短、中、長期措施。《藍圖》提出要確立中醫藥服務在醫療系統的定位、提升中醫藥服務質素與臨床效益等，包括結合現代臨床證據、傳統中醫理論、中醫臨床實踐經驗，制訂具中醫特色臨床指引，並促進制訂中西藥相互作用臨床指引，鼓勵合理使用中西藥物。



制訂臨床路徑促跨專業決策 政府未來將加強中醫藥服務跨專業協作機制，包括制訂針對特定患者群體的臨床路徑，促進中西醫跨專業共同決策。 中醫藥發展專員鍾志豪舉例，中風病人在西醫醫院完成治療後，如何轉介至中醫醫院進行康復住院治療，當病情穩定後又如何回到基層醫療繼續復康之旅等，認為既能讓中醫和醫護專業人員參考，亦使病人清晰了解何時可選用中醫藥服務。臨床路徑同時有助推動中醫藥服務整合發展，構建無縫轉介網絡，如增進醫管局家庭醫學診所、香港中醫醫院全科門診等同級醫療服務機構之間協作，以及加強基層、第二、三層醫療服務協作。

中醫人才亦是《藍圖》方向之一，當局提出要引領中醫專業發展，提升中醫專業能力和水平，構建能力為本的中醫教育，並增加執業試的臨床操作評估元素，加強臨床實踐能力考核。2023年《醫療人力推算》顯示，本港在2030及2035年分別會有240和130名中醫短缺，當局指除3間本地中醫藥學院，每年還有眾多學生赴內地中醫大學進修後回港考執業，數量平穩，因此不擔心人手問題。鍾志豪稱，整個中醫藥發展如果要強、要助力國家「走出去」，就要靠國內和本地精英人才推動，同時要著重提升1萬名本港中醫專業水平。

中藥發展方面，《藍圖》列出要發展具中醫藥特色的監管體系，全面實施中成藥生產質量管理規範(GMP)，亦會協助建立中藥國際標準及探索進一步發展成國際中藥材質量評價標準的可行性，帶動中藥材跨區域及國際貿易發展。本港亦將助力中醫藥「走出去」，轉化日後成果作為國際適用的模式及標準，幫助國家實現中醫藥走向世界的戰略，促進中藥檢測方法和標準與國際接軌。 盼成中醫藥走向的世界橋頭堡 醫務衛生局長盧寵茂說，這是政府首份針對中醫藥的發展藍圖，希望利用中醫藥令香港市民享受更優質、更全面的醫療服務，提升健康水平，亦建設香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡。他將擔任新成立的中醫中藥發展督導委員會主席，促進跨部門統籌協作。