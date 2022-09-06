確診升勢料持續 3天逾3400師生染疫 籲中秋減跨家庭聚會

本港新冠肺炎確診數字連續3日破萬宗，當局形容未見疫情進入「橫向發展」，料升勢將持續。上周五下午至昨早共有逾3,400宗師生陽性個案呈報，涉及全港過千學校，衛生防護中心稱宗數屬預期內，校內爆疫風險亦較暑假前增加，但分析個案後相信升勢與社區有關，重申政府不想貿然要求全港學校停課。周六便是中秋節，當局呼籲市民歡度佳節時要緊記防疫、減少跨家庭聚會。 單日新增10,021宗確診，包括152宗輸入個案。衛生防護中心昨接獲3,444宗學校呈報的師生陽性個案，涉及2,864名學生和580名教職員，當中592人昨早檢測確診、上周五下午至周日每日分別有800多宗。紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園的嬰兒組和學步組，分別有4名師生和3名師生確診，當局指學校面積細、學童年紀小，由於他們戴口罩情況不理想和個案涉聚集性，決定全校4個組別均須暫停面授課一周。昨另有11間學校有個別班級要停課，包括赤柱香港航海學校2A、2B班、九龍塘畢架山小學7.4班等。

歐家榮：政府不貿然飭令全港停課 衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，學校一般會在周一呈報過去數日學校假期的個案，因此周一數字一般較高。他續指，師生都是社區一分子，學校呈報宗數隨社區感染風險增加而上升乃預期之內，重申政府正採取「精準」的抗疫策略，即要求師生每日回校前做快速測試，形容如果昨呈報的三千多宗個案回校前沒有檢測，後果便會不堪設想，但承認快測有其局限，呼籲有病徵的師生最好不要回校。他又稱，明白面授課堂對兒童、青少年的身心社交發展和學習很重要，因此政府不想貿然飭令全港停課，只會要求有逾一成學生確診的班級停課。 衛生防護中心上周預告，政府本周將公布「疫苗通行證」涵蓋至5歲或以上兒童的詳情，歐家榮昨指政府會考慮各項因素，相信會盡快公布細節。對於有家長擔心幼童打針有副作用，兒童權利委員會亦憂慮政策會影響無打針兒童的成長發展，歐家榮認為目前疫情嚴峻、兒童容易受感染，尤其開學後增加人與人之間的接觸，再次呼籲家長帶適齡子女打針，形容「都係保護兒童權利」。