確診升勢料持續 3天逾3400師生染疫 籲中秋減跨家庭聚會

本港新冠肺炎確診數字連續3日破萬宗，當局形容未見疫情進入「橫向發展」，料升勢將持續。上周五下午至昨早共有逾3,400宗師生陽性個案呈報，涉及全港過千學校，衛生防護中心稱宗數屬預期內，校內爆疫風險亦較暑假前增加，但分析個案後相信升勢與社區有關，重申政府不想貿然要求全港學校停課。周六便是中秋節，當局呼籲市民歡度佳節時要緊記防疫、減少跨家庭聚會。
單日新增10,021宗確診，包括152宗輸入個案。衛生防護中心昨接獲3,444宗學校呈報的師生陽性個案，涉及2,864名學生和580名教職員，當中592人昨早檢測確診、上周五下午至周日每日分別有800多宗。紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園的嬰兒組和學步組，分別有4名師生和3名師生確診，當局指學校面積細、學童年紀小，由於他們戴口罩情況不理想和個案涉聚集性，決定全校4個組別均須暫停面授課一周。昨另有11間學校有個別班級要停課，包括赤柱香港航海學校2A、2B班、九龍塘畢架山小學7.4班等。
歐家榮：政府不貿然飭令全港停課
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，學校一般會在周一呈報過去數日學校假期的個案，因此周一數字一般較高。他續指，師生都是社區一分子，學校呈報宗數隨社區感染風險增加而上升乃預期之內，重申政府正採取「精準」的抗疫策略，即要求師生每日回校前做快速測試，形容如果昨呈報的三千多宗個案回校前沒有檢測，後果便會不堪設想，但承認快測有其局限，呼籲有病徵的師生最好不要回校。他又稱，明白面授課堂對兒童、青少年的身心社交發展和學習很重要，因此政府不想貿然飭令全港停課，只會要求有逾一成學生確診的班級停課。
衛生防護中心上周預告，政府本周將公布「疫苗通行證」涵蓋至5歲或以上兒童的詳情，歐家榮昨指政府會考慮各項因素，相信會盡快公布細節。對於有家長擔心幼童打針有副作用，兒童權利委員會亦憂慮政策會影響無打針兒童的成長發展，歐家榮認為目前疫情嚴峻、兒童容易受感染，尤其開學後增加人與人之間的接觸，再次呼籲家長帶適齡子女打針，形容「都係保護兒童權利」。
促如有病徵應做核酸檢測
確診數字連續3日過萬，歐家榮預期升勢會持續、未有證據顯示疫情進入「橫向發展」，強調當局會繼續監察港大病毒即時有效繁殖率、污水監測等指標。周六便是中秋節，他相信市民會多與家人外出、家庭聚會等，擔心疫情之後的發展，特別呼籲過節時要緊記防疫、減少跨家庭聚會，如有病徵便不應參與和應做核酸檢測確認是否染疫。
家庭醫生林永和昨在電台節目稱，有確診長者因擔心敏感、有副作用或覺得自身病徵輕微等，而拒絕服用新冠口服藥。他表示據其經驗，即使較大年紀的患者服藥後，都沒有很大副作用。醫管局總行政經理李立業稱，截至上周四(1日)共處方約7.3萬劑口服藥，未見有很大的副作用。
醫管局昨公布多8宗死亡個案，年齡介乎56至104歲，一半與新冠肺炎無明顯關係。昨有6間安老院舍
和1間殘疾院舍出現個案，涉及7名院友和1名員工，共35名院友被列為密切接觸者。小欖醫院嚴重智障科女病房出現感染群組，累計7名病人及2名職員染疫。另外，法律援助署長莊因東快速測試呈陽性，現正按指引隔離，他上周五(2日)最後一次上班，每日均有接受快測。