確診升得快 單日近萬宗 酒樓怨「出示快測」趕客 陳國基：疫情回落會放寬

本港第五波新冠肺炎疫情持續升溫，昨增9,708宗確診，政府連日提到單日宗數破萬屬預期，昨起要求食肆內多於8人共膳的食客，入座前須出示快速測試陰性證明。政務司長陳國基解釋，目的是減少同一組食客跨枱聊天和走動的風險，重申措施已盡量減少對市民的不便，當確診宗數回落便可慢慢放寬防疫措施。醫管局部分普通科門診即日起暫停或縮減診症時段，公立醫院部分非緊急服務也會減少，以集中人手加強指定診所和遙距診症服務。

即日起同行多於8人的食客，在光顧食肆前須出示24小時內的快測陰性結果相片，其中相中快測棒上要寫上姓名和檢測的日期、時間，食客出示48小時內的核酸檢測陰性結果短訊亦可，措施暫維持至下月7日。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，有父母因不方便為嬰兒採樣、長者覺得麻煩等，寧願取消飯敘。該酒樓有茶客不介意新安排，但亦有人覺得效用不大，認為措施麻煩和擾民。

陳國基昨就措施解釋，指兩枱互相認識的客人，如除口罩食飯期間還會走動和過枱聊天，便有較大機會一併感染鄰枱，因此希望市民合作。他續說，即使收緊社交距離措施有效防疫，但現屆政府防疫目標是要「精準」，措施要平衡對民生和社會的影響，故日後當確診數字回落，防疫措施便可再放寬。有酒樓如早前酒吧般，會向未有做快測的顧客提供套裝「即場採樣」，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，市民應在家中或別人看不見的地方採樣。