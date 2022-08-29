確診升得快 單日近萬宗 酒樓怨「出示快測」趕客 陳國基：疫情回落會放寬

本港第五波新冠肺炎疫情持續升溫，昨增9,708宗確診，政府連日提到單日宗數破萬屬預期，昨起要求食肆內多於8人共膳的食客，入座前須出示快速測試陰性證明。政務司長陳國基解釋，目的是減少同一組食客跨枱聊天和走動的風險，重申措施已盡量減少對市民的不便，當確診宗數回落便可慢慢放寬防疫措施。醫管局部分普通科門診即日起暫停或縮減診症時段，公立醫院部分非緊急服務也會減少，以集中人手加強指定診所和遙距診症服務。
即日起同行多於8人的食客，在光顧食肆前須出示24小時內的快測陰性結果相片，其中相中快測棒上要寫上姓名和檢測的日期、時間，食客出示48小時內的核酸檢測陰性結果短訊亦可，措施暫維持至下月7日。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，有父母因不方便為嬰兒採樣、長者覺得麻煩等，寧願取消飯敘。該酒樓有茶客不介意新安排，但亦有人覺得效用不大，認為措施麻煩和擾民。
陳國基昨就措施解釋，指兩枱互相認識的客人，如除口罩食飯期間還會走動和過枱聊天，便有較大機會一併感染鄰枱，因此希望市民合作。他續說，即使收緊社交距離措施有效防疫，但現屆政府防疫目標是要「精準」，措施要平衡對民生和社會的影響，故日後當確診數字回落，防疫措施便可再放寬。有酒樓如早前酒吧般，會向未有做快測的顧客提供套裝「即場採樣」，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，市民應在家中或別人看不見的地方採樣。
BA.4或5個案佔比增至50.5%
疫情方面，本港昨單日增9,708宗確診，包括213宗輸入個案，多10名年齡介乎62至99歲的患者離世、5間院舍錄得個案。張竹君稱，確診數字上升速度快，單日數字過萬屬預期內，並估計與變異病毒株Omicron BA.5有關。中心昨公布，懷疑BA.4或BA.5的個案佔比已增至50.5%，BA.2.12.1的懷疑個案則維持7.6%。醫管局為集中人手和資源應付疫情，即日起有6間普通科門診全日暫停，另有5間分別暫停周六或公眾假期服務、5間暫停夜診，部分公立醫院非緊急服務亦受影響。醫管局總行政經理李立業被問到相關人手去向時，表示將增加指定診所和遙距診症服務配額至每日3,300個，又稱遙距診症反應不錯，服務有助減輕指定診所壓力，但暫未估計到多少原有門診病人受影響。
新學年仍以半日面授為基礎
周四便是新學年開學日，教育局長蔡若蓮昨稱，新學年將續以半日面授為基礎，視乎疫情再決定全日面授和課外活動的安排。她理解一時停課、一時復課的話，對師生和學校均是很大挑戰，又稱新學年會繼續要求師生每日回校前做快測。張竹君亦認為，師生上學前快測有助避免病毒流入校園，但即使學生會在校內聚集，也不覺得開學與疫情發展有大關係。