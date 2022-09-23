確診數緩減 當局料已過高峰 歐家榮：現未必能清零

本港新冠肺炎單日確診數字續徘徊四位數，衛生防護中心指趨勢自本月8日起下跌，院舍個案亦隨社區情況減少，相信疫情高峰已過，但承認第五波疫情以前仍可「清零」，但現時「未必能夠做得到」。全港最新有近94%人口已接種最少一劑新冠疫苗，歐家榮呼籲未打針的市民，把握現時的「黃金機會」打針。

昨單日增5,990宗確診，包括163宗輸入個案，數字較前一日輕微回升。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，「7天移動平均數字」已從本月8日的10,900宗，逐步減少至昨日6,731宗，形容跌勢持續兩周、「有明顯跌幅」，相信疫情高峰已過，又稱污水監測病毒量和入院人數等數字均轉趨向下。他預計，跌勢將持續但不會很急速，又坦言第五波疫情之前本港尚且可達致零確診，「但依家未必能夠做得到。」

盧寵茂：港人接種率增 減重症死亡率

衛生防護中心最新分析Omicron BA.5個案佔比為78.36%，歐家榮指已達很高水平、已差不多到頂，引述外國經驗稱當BA.5比例達八成後，社區確診數字都會慢慢回落，因此呼籲現時未完成接種疫苗的市民，應把握時間和這個「黃金機會」打針，讓社會邁向復常。醫務衛生局長盧寵茂昨形容，自年初爆發Omicron疫情至今有一個重大改變，是港人整體接種率提升，這令重症和死亡比率較年初低。

公立醫院部分非緊急服務因疫情發展仍暫停，醫管局總行政經理何婉霞指隨近日確診者減，正著手調整醫院服務，包括抽調部分預留病床照顧其他非新冠病人，以及陸續恢復非緊急服務。

增17宗死亡個案

學校方面，昨有746宗師生陽性個案，21間學校各有一班需要暫停面授課一周。多7間院舍共7名院友染疫，有28名院友被列為密切接觸者。歐家榮稱，過去7日院舍個案總數較再對上兩周有跌幅，料與社區個案減少有關。醫管局公布多17名年齡介乎55至99歲的患者離世，第五波疫情累計9,721宗死亡個案。