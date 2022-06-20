確診數續破千 反恐隊23警染疫

第五波新冠肺炎疫情反彈，昨增1,276宗確診，數字連續第五日破千。警方反恐特勤隊群組持續擴大，再增一宗個案，群組累計23名男警染疫，衛生防護中心指該23人大多集中在同一組別，已建議該組其餘20人不要上班。昨再有3間院舍出現確診個案，涉1名院友和3名員工。

反恐特勤隊多一名警員確診，他上周五核酸檢測呈陽性、沒有病徵。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，群組累計23名年齡介乎27至50歲的男警。他續指，隊伍有139人，分成3個組別工作，而該23人主要集中在同一組，估計他們食飯、戶外體能訓練或在更衣室洗澡時，因有除口罩接觸導致傳染。隊伍其餘116人早前快速測試及核酸檢測陰性，中心已建議他們周三或四再做一次核酸檢測。

多3間院舍出現確診

多3間院舍錄得個案，沙田賽馬會善寧之家一名兼職物理治療師和一名院友確診，藍田香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院和觀塘曉光護老中心分別有照顧員和清潔員確診。本港新增14宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案和7宗懷疑BA.4或BA.5個案，歐家榮總結至今的本地感染BA.2.12.1個案，未見有個案要入深切治療部或離世，但有證據顯示傳播力較強。

單日確診數字連續5日過千，歐家榮預料各項措施放寬、市民踏入復常生活後，升勢會持續，但表示對醫療系統負擔的指標仍處穩定水平，形容「已經覺得暫時放心啲」。他坦言，難料疫情會升至甚麼水平，但強調「肯定唔會返去第五波高峰」、不預計有「爆炸性上升」。昨再多兩人離世，52歲和86歲男患者均有長期病患，至今本港累計9,182宗死亡個案。