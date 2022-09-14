確診數連跌5日 當局稱疫情趨勢要觀察多兩周

本港新冠肺炎確診數字持續回落，昨增7,218宗個案，再較前一日少逾700宗，不過當局指要再觀察多一段時間，才能判斷疫情走勢，呼籲市民不要鬆懈。葵涌耀耆頤養院暨日間中心近日累計7名院友和7名員工確診，有逾40名院友需要檢疫。長假期過後近千學校呈報逾2,800宗師生陽性個案，23間學校共29個班級需要停課一周。

確診數字單日連續5日減少，昨錄得7,066宗本地個案和151宗輸入病例，而最新香港大學病毒即時有效繁殖率為1.0814，即每個人仍可傳染予多於一人。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮估計，中秋節長假期接受檢測的市民人數，以及民眾檢測的意欲均減少，疫情走勢仍要觀察多約兩星期才能判斷到，包括會否受假期較多社交活動或聚餐影響，而引致更多傳播，形容疫情「冇咁快喺數字上反映」。他續稱，變異病毒株Omicron BA.5個案佔比的上升趨勢是否見頂，也是影響疫情發展的影響因素之一。

10院舍有個案

97院友要檢疫

衛生防護中心昨接獲10間安老和殘疾院舍，呈報共20宗個案，包括13名院友和7名職員，合計97名院友需要檢疫。其中，耀耆頤養院暨日間中心上周六(10日)起，先後有院友和員工各7人確診。歐家榮稱，只有一層的院舍分為A、B區，兩區院友和員工只會逗留在自身區域，最先確診的是一名B區護理員，其後再多兩名B區護理員、兩名B區護士，以及一名接待員、一名司機確診。B區另有7名院友確診，歐指當局認為只是B區爆疫，故該區40多名院友要檢疫。

一連三日長假期過後，中心昨接獲991間學校呈報2,886宗陽性個案，涉及2,497名學生和389名教職員，每間學校介乎1至23宗個案不等。確診師生的採樣時間，大部分均為上周五下午至昨日上午期間，每日新增424至636宗個案不等。

4校多於一班要停課

昨有23間學校的29個個別班級，因錄得多宗個案而要暫停面授課一周，當中迦南幼稚園(九龍塘)、黃竹坑香港仔工業學校、葵涌三水同鄉會劉本章學校和啟思幼稚園(馬灣)，分別有2至3班要停課。至於單日錄得23宗個案的學校，歐家榮稱手上沒有資料是哪一間，僅知道沒有班別因而要停課，相信是「相當大嘅學校」。

死亡個案方面，醫管局公布多10名患者離世，年齡介乎52至95歲。醫管局總行政經理何婉霞稱，有兩人死因料與其自身疾病有關，包括有末期癌症的52歲婦人，以及兩邊腦出血的89歲老翁。