確診重上萬宗 恐流感夾擊 防疫難放寬 李夏茵：冇人想走回頭路 3童新冠入PICU 促帶子女打疫苗

本港新冠肺炎疫情持續回升，昨新增10,137宗確診，是9月上旬以來再次單日破萬宗。過去一周平均每日錄得個案，較之前一周升8.4%，政府指現已踏入流感季節，醫療系統目前仍能承受，惟當醫管局要大量調整服務，或因流感等其他因素影響下，便不排除要收緊社交距離措施，強調現時未去到這個地步。醫管局公布，近日有3名兒童確診新冠肺炎後需要入住深切治療部，提醒兒童防疫意識較低，呼籲家長帶子女接種疫苗。

近日有3名兒童在確診新冠肺炎後，需要入住兒科深切治療部，當中兩人情況危殆、一人情況穩定。一名22個月大的確診男童，因連續3日發燒昨到私家醫院求醫，其後因心跳停頓而轉到伊利沙伯醫院治理，現情況危殆、在兒科深切治療部留醫，病因有待了解。上月中接種首劑復必泰新冠疫苗、過往健康良好的5歲男童，周一(11月28日)快速測試呈陽性，前日凌晨送大埔那打素醫院後，轉送威爾斯親王醫院兒科深切治療部，現時有腦水腫、情況危殆。

餘下一名本身有長期病患的12歲確診女童，周日(11月27日)因發燒往威院求診，一度情況嚴重及須入住兒科深切治療部，目前情況穩定。醫管局港島西醫院聯網兒童及青少年科副顧問醫生邵嘉嘉指，兒童抵抗力和防疫意識較弱，接種新冠疫苗是最有效的預防方法，又說染疫引發的併發症可令身體急速轉差，康復後也有中、長期後遺症，再次呼籲家長安排子女打針。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港疫情趨勢自上月中開始持續上升，過去一周平均每日整體和本地個案，均較先前一星期上升8.4%。他又說，近日污水監測人均病毒含量水平遠高於9月頭的高峰期、回到3月初第五波疫情高峰期的水平。至於輸入個案，過去一周對比再上一周共錄得1.9%跌幅，抵港旅客的確診比率維持4%左右。

現時討論放寬口罩令「唔係好理智」

醫務衛生局副局長李夏茵指，在輸入個案減少的同時，本地個案數目「升得頗急」，沒有人預計到疫情會否繼續上升。她形容，新冠病毒「好狡猾同靈敏」，如要在保障市民健康時平衡民生和經濟，就必須比病毒更靈巧、靈活，現階段討論收緊或放寬社交距離措施「唔係好明智」。入境防疫措施方面，李夏茵指決定時要考慮會否再令更多新變異病毒株來港，以及會否對保護力弱的小孩和長者會帶來更大健康威脅，故認為現時並不適合放寬。

李夏茵表示，本港近兩周氣溫反覆、已踏入流感季節。被問到當收緊防疫時是否無可避免要走回頭路，她坦言「冇人想走回頭路」，但當情況惡化、如加拿大般受新冠肺炎、流感和呼吸道合胞病毒夾擊時，便有機會因其他因素導致要再收緊社交距離措施，「一定唔會排除呢個可能，不過呢一刻未到呢個地步。」她並說，過去數年可見市民戴口罩某程度有助防止上呼吸道感染，認為現時討論是否放寬口罩令「唔係好理智」。