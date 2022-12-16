社交平台公開前女友私隱 起底案首例27歲男囚8個月

一名27歲男子早前將前女友的個人資料上載至4個社交平台，被控違反《私隱條例》，他早前承認7項罪行，昨在沙田裁判法院被判入獄8個月。今次是打擊「起底」法例去年10月生效後，首宗相關判刑。

被告何牧華(27歲)，報稱任客戶服務資深助理，於去年9月透過交友軟件相識女事主，約一個月後雙方分手。被告涉嫌在去年10月19至26日先後將對方的個人資料，包括姓名、相片、住址、電話、年齡、身高和工作電郵等，上載至4個社交媒體平台，並在當中3個平台冒認對方開設帳戶，聲稱歡迎其他人到事女主住址找她。之後，不少陌生人聯絡事主，並欲與她交友。被告被控7項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。

代表律師求情時指，本案實屬悲劇，案件緣於被告與女事主X交往，得知其懷孕後，主動希望與X組織家庭，惟X其後拒絕與被告見面，被告有感遭X欺騙而犯案。

法官判刑時指，X在事件上不斷受到電話滋擾，包括邀請X進行不道德交易。被告的行為對事主造成嚴重的心理創傷，更對事主的家人造成困擾，X亦因此轉換工作，以及對其家人、朋友及同事受事件困擾而深感罪疚，故即使被告有悔意，判刑須具阻嚇性，判被告入獄8個月。