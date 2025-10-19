社交平台再有人上載登機證　個人資料一覽無遺　網民：想改糖尿餐？｜網上熱話

網民：係要受下教訓先識得醒

一名網民日前在社交平台Threads發布帖文，表示「預備好去旅行！」，並附上一幅3張登機證整齊排列的照片，從中可見3人乘搭中國東方航空從香港出發往上海的MU726航班，並已揀選3個連續座位，帖文定位就寫有「香港國際機場」。不少網民見狀隨即留言提醒，「要講幾多次，唔建議post boarding pass(張貼登機證)呀」、「點解要將自己嘅個人資料公開比(畀)大眾知？」

有留言指出，「以前覺得改人資料嘅人好衰好無聊，但而家見得多，覺得有啲人係要受下教訓先識得醒少少」、「係咪真係咁中(鍾)意post曬啲野(嘢)上網姐」、「到真係俾人改飛機餐或者無啦啦取消機位或者被盜用晒電郵、電話、信用卡先知死？」此外，有人提到有齊個人資料或會被人更改行程或選項，「你想取消回程定改成糖尿餐？」、「呢啲人係要試過kosher meal(猶太餐)先知驚。」

登機證條碼收錄許多個人資料

事實上，登機證的條碼本身就收錄了許多重要個人資料，包括旅客全名、預訂編號、航班號碼和日期、座位號碼及航空公司會員資料等，立心不良的人可藉此取消回程航班，或甚登入其航空公司帳戶竊取飛行里程數，以及再進一步利用已有資料向航空公司取得更多個人資料。今年5月就有一名港人赴日旅遊回程前，發現原先已揀好的連續座位被改為「打散坐」，又指一行人飛機餐無故被改為猶太教餐及糖尿病飲食餐，他最後發現一切緣於早前公開的登機證照片，而非航空公司問題。因此，旅客外遊時別因一時興奮，而不小心將各式各樣個人資料分享到互聯網。