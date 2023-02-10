社交平台結識女友被遊說投資虛擬貨幣 63歲漢疑墮騙局失1200萬

再有人墮網上情緣投資騙案失巨額款項。63歲投資經理早前在社交平台認識一名女子，其後發展成網上情侶，對方遊說他投資虛擬貨幣，結果在一個月內將1,200萬元多次轉帳至對方指定戶口，因未能取回款項，疑受騙報警。據指，涉案款項為其父親留下的遺產。

警方稱，上周六(4日)接獲一名63歲男子報案，指早前在社交平台Facebook認識一名女子，其後再以WhatsApp交談，並發展網上情侶關係，之後對方遊說事主投資虛擬貨幣。

轉帳指定16個銀行戶口

據報，男事主亦是投資經理，對方聲稱自己為虛擬貨幣投資專家，更遊說事主於一虛假投資平台開設戶口再投資加密貨幣，事主不虞有詐，於去年12月29日至今年1月30日期間，將約1,200萬元轉帳至對方指定的16個銀行戶口。其後他要求提取利潤回報卻失敗，懷疑受騙，於是向警方報案。據悉，涉事款項為事主父親留下的遺產。

警方指，事主共損失約1,200萬元。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊第3隊跟進，暫未有人被捕。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

逾半個案騙徒假扮投資專家

按警方數字，2022年首10個月共錄得1,309宗網上情緣騙案，按年減4.6%，但涉款5.78億元，按年升兩成，逾半個案的騙徒會假扮投資專家，誘騙受害人作出虛假投資，尤其是虛擬資產投資，期內單一最大金額個案為在Instagram結織「男友」的約50歲女子，3個月內被騙走1,500萬元。網上投資騙案去年首10個月已錄得1,503宗，按年升90%，涉款項高達7.7億元增105％，期內單一最大金額案件涉款達2,000萬元。

警方反詐騙協調中心指，在網戀騙案中，騙徒會在社交媒體中扮成俊男美女結識受害人，噓寒問暖，發展成網上情侶後，以不同藉口向受害人苛索金錢。在投資騙案中，騙徒會自詡投資達人，初時更可能讓受害人獲利，當想取回本金和利潤時，則被各種藉口拒絕。