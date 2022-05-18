社交措施放寬｜合資格食肆可選酒吧或卡拉OK模式運作　決定後期內不得更改

第二階段社交距離措施明日(19日)放寬，卡拉OK、派對房間、夜總會等現仍須關閉的表列處所和酒吧可重開，食肆堂食時間也會延長至凌晨12時、宴會上限人數增至120人，市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心運動時，亦毋須佩戴口罩。

選擇運作模式後要貼告示

食環署今日(18日)晚上發稿，提到合資格餐飲處所可於指明期間開始前，選定以酒吧/酒館或卡拉OK場所的運作模式運作，負責人要在處所入口張貼合規格的告示，方視為已作出有關決定。如果處所同時劃分兩部分成酒吧/酒館用途和卡拉OK場所用途，則須在處所入口張貼合規格平面圖，以便區分及辨別兩個範圍。

該署發言人提醒，處所選定運作模式後，在指明期間內將不能變更。負責人亦須遵守適用於有關運作模式的規定及限制。在新社交距離措施下，食肆每晚可提供堂食至凌晨12時、每枱最多8人；酒吧可在早上5時至翌日凌晨2時期間營業，但每枱最多4人。

多項規定和限制仍適用

署方又提醒餐飲處所、酒吧或酒館及卡拉OK等相關表列處所的負責人，留意明起生效的新安排。署方強調，所有處所將繼續實施「安心出行」及「疫苗通行證」兩項規定，其他規定及限制亦繼續適用，如離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩、餐飲處所及酒吧/酒館場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動等。