社交措施｜公眾泳池5.12起陸續重開　康文署僅15沙灘設救生員 (附名單)

政府宣布多項社交距離措施將提早至周四(5日)放寬，包括重開泳池、沙灘、水上樂園和水上運動中心，以及食肆增至8人一枱等。康文署宣布，轄下刊憲泳灘及水上活動中當日將重新開放，當中15個泳灘每日早上9時至下午6時會提供救生員服務，其餘泳灘救生員服務則會繼續暫停，署方呼籲市民勿在沒有救生員的泳灘游泳，免生意外。
至於康文署轄下38個公眾泳池，現正進行池水過濾及消毒程序，署方並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生，因此將於5月12日至16日陸續重新開放。
5月5日提供救生員服務的刊憲泳灘
- 深水灣泳灘
- 淺水灣泳灘
- 石澳泳灘
- 洪聖爺灣泳灘
- 銀礦灣泳灘
- 貝澳泳灘
- 麗都灣泳灘
- 更生灣泳灘
- 馬灣東灣泳灘
- 清水灣第二灣泳灘
- 銀線灣泳灘
- 廈門灣泳灘
- 蝴蝶灣泳灘
- 黃金泳灘
- 大埔龍尾泳灘
康文署沙灘被圍封情況
另外，除上環文娛中心主要設施、大埔文娛中心及西灣河文娛中心外，所有康文署表演場地轄下設施將在5月19日起，放寬入座或使用人數，由原先的50%放寬至85%、相連座位不得超過8個，每個設施可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。康文署同日起，亦會適度放寬其他文化設施的入場人數，例如博物館和公共圖書館。
署方提醒，相關設施使用者仍要遵從法例第599F章、第599G章限聚令、第599I章口罩令和第599L章「疫苗通行證」規例等規例。署方又宣布，符合指定租艇資格的市民，明日起可透過下列途徑，預訂7日內或即場租用未被租訂的艇隻，先到先得：
- 康體通網上預訂系統
- 帶同身份證明文件及資歷證明，親臨各水上活動中心、任何分區康樂事務辦事處或任何指定的康樂體育場地(設有康體通)遞交租艇表格及費用
- 康體通自助服務站