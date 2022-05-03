社交措施｜公眾泳池5.12起陸續重開　康文署僅15沙灘設救生員 (附名單)

政府宣布多項社交距離措施將提早至周四(5日)放寬，包括重開泳池、沙灘、水上樂園和水上運動中心，以及食肆增至8人一枱等。康文署宣布，轄下刊憲泳灘及水上活動中當日將重新開放，當中15個泳灘每日早上9時至下午6時會提供救生員服務，其餘泳灘救生員服務則會繼續暫停，署方呼籲市民勿在沒有救生員的泳灘游泳，免生意外。

至於康文署轄下38個公眾泳池，現正進行池水過濾及消毒程序，署方並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生，因此將於5月12日至16日陸續重新開放。

5月5日提供救生員服務的刊憲泳灘

深水灣泳灘

淺水灣泳灘

石澳泳灘

洪聖爺灣泳灘

銀礦灣泳灘

貝澳泳灘

麗都灣泳灘

更生灣泳灘

馬灣東灣泳灘

清水灣第二灣泳灘

銀線灣泳灘

廈門灣泳灘

蝴蝶灣泳灘

黃金泳灘

大埔龍尾泳灘

康文署沙灘被圍封情況