社交措施｜康文署場地重開再現「炒場」　教練指熱門時段炒貴至1800元

政府今日起放寬社交距離措施，康文署旗下的室內外體育場地重開，市民上周六已可透過「康體通」在網上預約場地。惟籃球教練劉嘉豪在電台節目表示，預約場地比以往困難，以往較為冷門的早上及下午時段，在今輪預約重開後都很快滿額，部分晚上熱門時段更由原價296元炒貴至1,600至1,800元，他批評康文署引入「實名制」對打撃炒場風氣作用不大。

劉嘉豪指，康文署場地重開後預約很快爆滿，因羽毛球場及籃球場共用場地，即使是上午及下午的冷門時段，亦沒有剩餘名額。他說場地重開後，「炒場黨」再現，兩小時籃球場地時段原價296元，在第二、三波疫情已炒貴至500至600元，到今輪疫情下更升到1,100至1,200元，部分晚上熱門時段更炒至1,600至1,800元。他慨嘆場地供應不足，如按正規程序申請，成功機會微乎其微，令教練無可奈何只可光顧「炒場黨」。

批 康文署引入「實名制」反推高炒價

以往康文署容許非租用人以俗稱「執雞」方式，在同日被取消預訂的空置時段，免費使用場地設施，其後康文署引入「實名制」打擊炒風，然而劉嘉豪指炒價反而進一步提升，其中「炒場黨」要親身到體育館簽場，甚至有機會要留在場內，以防康文署職員抽查，如申請人不在，有機會不予使用場地，故收費也會增加。