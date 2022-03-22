社交措施｜料下月底確診數將跌至三位數　孔繁毅：再推全民檢測沒意義

第五波疫情持續，政府昨公布解除社交距離措施的路線圖，最快於下月21日起放寬禁晚市堂食等限制，並會分三階段落實。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅預計，目前本港已有一半人口受感染，料下月21日放寬首階段社交距離措施時，確診數字將回落至三位數，屆時或可提早踏入第二及第三階段，毋須相隔一個月。他又指，若待疫情回落再推行全民檢測成本效益不成正比，提早些少完結疫情是沒有意義。
或毋須相隔一個月推第二及第三階段
孔繁毅於電台節目指，目前每日確診數字徘徊過萬宗，顯示疫情未受控，故認為待下月21日起才放寬社交措施的時機適合，否則人流會在復活節假期大幅增加，或令疫情反彈。他預計，屆時每日確診數字將回落至三位數，並會「好快」回落至兩位數，認為三個階段放寬措施毋須各自相隔一個月，短則相隔一周便可，尤其是戶外做運動佩戴口罩的要求可提早解除。
孔繁毅指，居住社區的長者本身非常活躍，而且身體較健康，不擔心放寬措施會令他們受感染後死亡；而昨日沒有新增院舍個案，加上院舍接種率開始增加，料放寬措施對他們的影響亦有限。他又指，雖然目前死亡數字仍高企，但相信會隨時間下跌。至於調整抵港檢疫，他指由於全球主流Omicron變種病毒，故有關調整亦不會構成大風險。
料本港難「清零」
政府昨公布暫緩全民強制檢測，孔繁毅重申本港已經錯過推行的最佳時機，認為待疫情回落再推行的成本效益不成正比，可能要花很多人力物力，但只找到數千宗個案，對於提早完結疫情的幫助有限，「早幾日、早一個禮拜其實冇意思」。他又指，港大最新預計本港有達一半人口受感染，病毒在社區大量傳播，相信「好難真係『清零』」，只能穩控疫情將確診數字壓到最低。
醫管局改口服藥指引
孔繁毅亦承認，醫管局更改處方兩款口服藥的指引，容許60歲或以上的確診者不論是否已完成接種新冠疫苗，均可獲處方口服藥；60歲或以下則須視乎有否其他高危因素。他解釋指，60歲或以上長者即使有打針都會出現肺炎，因此當局希望不看接種條件只看年齡，目標讓長者「一確診就即刻去食藥」。他重申，預防重症和死亡並非要看打哪款疫苗，而是有否接種疫苗，並指科興疫苗對預防重症和死亡都有效。