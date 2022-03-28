社交措施｜料本港實際死亡率僅0.18%　孔繁毅：Omicron疫苗接種率達九成可邁風土病

第五波疫情大爆發，香港大學醫學院早前推算，本港至今已有440萬人感染新型冠狀病毒；而據醫管局公布數字，第五波至昨錄過百萬人確診，包括逾7,000宗死亡個案，死亡率推高至0.63%。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅認為，死亡率應以感染數字作為分母，料目前實際死亡率只有0.18%。他又預期，本年底將會有針對Omicron的第二代疫苗，若屆時本港該針接種率達九成，相信新冠病毒可邁向風土病。

孔繁毅於電台節目指，現時本港疫情趨勢向好，出現回落跡象，但預計需要兩至三周才跌至少於1,000宗確診，呼籲市民「堅持多幾個星期」，嚴格遵守社交距離措施、戴好口罩，減低疫情反彈的機會。他指，若6月逾九成人口接種三針疫苗，加上屆時已有450萬至500萬人受感染，相信群體免疫已經達至一定水平，可解除室外「口罩令」和大部分社交距離措施，包括讓食肆回復100%入座率、容許最多12人一桌，以及重開所有康樂設施，並讓學校恢復面授。

孔繁毅重申，新冠病毒將每年「復發」，市民每年都有打加強劑，並預計本年底將有針對Omicron的第二代疫苗，若屆時本港該針接種率同達九成，便可視新冠病毒為為風土病，並強調穩控感染和重症數字會是抗疫對策。