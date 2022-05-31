社交措施｜林鄭：6月下旬第三階段放寬未必落實　回歸25周年活動可重啟

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒表示，本港疫情受控，每日個案約200至300宗，呈膠著狀態，雖然按政府原先計劃會在6月下旬放寬第三階段社交距離措施，但由於出現酒吧群組，因此未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施，不過第三階段只是取消處所人數限制、每枱人數、營運時間及酒吧現場表演等，因此她認為對市民生活復常沒有太大影響，惟她表示，回歸25周年的活動可以重啟，又介紹回歸25周年主題曲《前》，由張家誠作曲、陳少琪填詞，並呼籲大家留意歌詞內容。

暫時不會收緊酒吧防疫措施

被問到會否收緊酒吧的防疫措施，林鄭月娥指，本港疫情持續下降時，放寬了社交距離措施無疑會出現感染群組，暫時不會收緊有關措施，呼籲處所要嚴格遵守防疫抗疫的措施，又強調衛生署會加強執法。她又提到，今日實施第三階段「疫苗通行證」，要求一般人士進入指明處所均須打齊三劑疫苗，昨日接種第三針的人數逾5萬人，創新高，她呼籲夠期打針的人士盡快打第三針。

指政府不打算出資營運珍寶海鮮舫

至於香港地標之一「珍寶海鮮舫」宣布下月移離本港，尋找新出路。林鄭月娥指，政府原本構想南區發展得到海鮮舫無償捐出，政府不打算出資營運，亦不壇長營運這些場所，若海洋公園與海鮮舫不能達成完美方案，早前施政方案提出方案，假如最終無法達成亦無可厚非，不會勉強去執行，對海鮮舫和海洋公園已盡力表示感謝。