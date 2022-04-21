社交措施｜海洋公園迪士尼樂園重開現人潮

政府今日起放寬社交距離措施，不少早前關閉的表列處所重開，當中包括海洋公園及迪士尼樂園兩個主題樂園。其中，海洋公園今日提早在9時40分開放予市民入場，但未開門已有逾百人等候入場。海洋公園主席劉鳴煒表示，今日到場市民踴躍，相信不少人出現抗疫疲勞，希望可以有更多戶外活動，認為海洋公園可以重開是好事。不過，水上樂園何時可以重開，則有待政府公布泳池及沙灘重開的時間表。

所有員工需做快速檢測陰性才可上班

海洋公園行政總裁黃嗣輝則指，希望疫情減退，到海洋公園的遊人可彌補之前休園期間的人數。他又表示，所有員工上班前都要做快速檢測，取得陰性結果才可上班。至於園內的小食及餐廳已經重開，市民可到指定的小食區進食，他有信心市民會遵守防疫措施。

對於海洋公園未來發展，劉鳴煒指過去幾年面對財政挑戰，目前正實踐「重生方案」，包括山下的零售、飲食及消閒區正進行招標，但由於內容較敏感，不便透露詳情。他又表示，從大局來看，本港旅遊業近兩、三年受到重創，海洋公園與其他主題園以及旅遊界都期望，疫情好轉對內對外都能恢復通關。