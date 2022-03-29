社交措施｜調查：逾七成教師反對復活節後復課　教聯會稱恢復面授決定倉卒

第五波疫情回落，政府早前宣布4月21日起可分階段放寬社交距離措施，並目標最快於復活節假期後、即4月19日恢復面授課堂。教聯會調查發現，逾七成教師反對於復活節假後恢復面授，另有八成半教師認為恢復全日面授應以確診宗數而定，只有36%認為應以學生第二針接種率作為條件。教聯會認為，教育局在未有諮詢學界的情況下，倉卒公布復課日期，引起業界的疑慮。

教聯會於上周四至本周一(24日至28日)透過問卷訪問1,348名教師，71%不支持於4月19日恢復面授課堂，另有53%認為復課次序應為高小、初小、幼稚園及中學。調查發現，85%教師認為恢復全日面授應以本港確診宗數而定，亦分別有36%及20%認為可按學生第二針及第一針接種率是否達九成作為條件。

67%教師反對強制打針

對於新冠疫苗接種方面，調查發現四成教師稱校內過半學童已打首針，約兩成指過半學童已打第二針，而按學校類別分析，63%中學教師稱校內學生首針接種率達七成，遠高於小學(14%)、幼稚園(6%)及特殊學校(32%)。調查亦發現，67%教師反對強制學生打針，其中75%幼稚園教師明言反對，另有66%教師支持要求為打針的學童接受定期檢測。

調查發現，過半中學教師支持中六文憑試(DSE)如期開考，另有分別78%及72%支持設立特別考場讓確診考生及密切接觸者應試。調查亦顯示，逾七成教師期望衛生署更新對學校的防疫指引，另有64%期望當局提供更多快速測試劑讓師生定期檢測。教聯會主席黃錦良指，可以理解教師憂慮疫情或防疫物資不足，因此不希望在短時間內復課，強調絕對不是教師希望在家工作。