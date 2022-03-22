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2022-03-22 09:31:49

社交措施｜踏入第二及第三階段需視乎疫情發展　陳肇始：本周內重發強制檢測公告

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食物及衛生局長陳肇始。(資料圖片)

食物及衛生局長陳肇始。(資料圖片)

第五波疫情未遏止，政府昨公布解除社交距離措施的路線圖，最快於下月21日起放寬禁晚市堂食等限制，並會分三階段落實。食物及衛生局長陳肇始指，政府將按疫情趨勢等因素決定何時踏入第二及第三階段，包括確診數字和醫管局收症的情況。她又指，當局將於本周內再度發出強制檢測公告，並會透過「安心出行」發放通知或指示。

陳肇始於電台節目指，政府公布解除社交措施的路線圖，是平衡整體疫情、經濟和社會需要，而何時能踏入第二及第三階段則須按疫情走勢，包括確診數目、污水檢測結果及醫管局收症的情況，若期間疫情出現反彈須作出適當調整。她強調，使用「安心出行」、「疫苗通通行證」及佩戴口罩都是放寬社交措施的條件。

「疫苗通行證」現已生效，市民進入相關處所必須掃描「安心出行」和帶備接種記錄。(資料圖片／莊振邦攝) 「疫苗通行證」現已生效，市民進入相關處所必須掃描「安心出行」和帶備接種記錄。(資料圖片／莊振邦攝)

公院病人須打針未有定案

對於「安心出行」早前已停止向用戶發放風險通知，陳肇始指，不會長期停止發放，而當局本周內將重新發出強制檢測公告，並會透過安心出行發放相關通知或指示。被問到醫管局是否有意要求公立醫院及診所的病人使用疫苗通行證，陳肇始指未有定案，但強調醫管局一直鼓勵市民接種疫苗及便利打針。

政府昨亦公布暫緩籌備已久的全民強制檢測，陳肇始指，內地專家梁萬年認為減少死亡及減少重症是目前本港最重要的工作，並建議須將資源投放在控制疫情最有效的工作。她指，港府會繼續檢視疫情發展和尋求專家意見，決定是否有需要重啟全民檢測，並重申必定會在時機適當和具備條件的情況下才會再作考慮。

政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝)

按人流調整抵港檢疫

至於調整港人抵港檢疫安排，陳肇始指須一路調整和監察情況，首階段讓已打針的港人返港，其後會否涵蓋其他旅客則需按人流作出調整。被問現時是否與內地通關無望，她強調，港府沒有放棄讓港人正常出行的目標。

政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝) 政府擬於4月21日起分階段放寬社交距離措施。(資料圖片／夏家朗攝)
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