社交措施｜踏入第二及第三階段需視乎疫情發展　陳肇始：本周內重發強制檢測公告

第五波疫情未遏止，政府昨公布解除社交距離措施的路線圖，最快於下月21日起放寬禁晚市堂食等限制，並會分三階段落實。食物及衛生局長陳肇始指，政府將按疫情趨勢等因素決定何時踏入第二及第三階段，包括確診數字和醫管局收症的情況。她又指，當局將於本周內再度發出強制檢測公告，並會透過「安心出行」發放通知或指示。

陳肇始於電台節目指，政府公布解除社交措施的路線圖，是平衡整體疫情、經濟和社會需要，而何時能踏入第二及第三階段則須按疫情走勢，包括確診數目、污水檢測結果及醫管局收症的情況，若期間疫情出現反彈須作出適當調整。她強調，使用「安心出行」、「疫苗通通行證」及佩戴口罩都是放寬社交措施的條件。