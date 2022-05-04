社交措施｜15泳灘明重設救生員　兩水質被評欠佳 (附名單)

政府明日(5日)起放寬部分社交距離措施，康文署會重開轄下刊憲泳灘及水上活動中心，其中15個泳灘每日早上9時至下午6時會提供救生員服務。環保署今日(4日)公布38個憲報公布泳灘和愉景灣非憲報公布泳灘的水質最新等級評定結果，發現有31個水質良好、6個水質一般，而兩個水質欠佳的泳灘，均為明日會重設救生員服務的泳灘。
環保署解釋，會根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(一級)、一般(二級)、欠佳(三級)及極差(四級)，等級是根據最近5次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。
5月5日重設救生員的泳灘水質
- 蝴蝶灣泳灘：一級
- 貝澳泳灘：一級
- 淺水灣泳灘：一級
- 石澳泳灘：一級
- 銀礦灣泳灘：一級
- 銀線灣泳灘：一級
- 清水灣第二灣泳灘：一級
- 深水灣泳灘：一級
- 黃金泳灘：一級
- 廈門灣泳灘：一級
- 大埔龍尾泳灘：一級
- 洪聖爺灣泳灘：一級
- 更生灣泳灘：二級
- 麗都灣泳灘：三級
- 馬灣東灣泳灘：三級
其餘泳灘水質評級
除近水灣泳灘、愉景灣、海美灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及汀九灣泳灘外，下列均被評為一級：
- 大浪灣泳灘
- 下長沙泳灘
- 中灣泳灘
- 新咖啡灣泳灘
- 舊咖啡灣泳灘
- 青山灣泳灘
- 長洲東灣泳灘
- 舂坎角泳灘
- 南灣泳灘
- 聖士提反灣泳灘
- 赤柱正灘泳灘
- 塘福泳灘
- 加多利灣泳灘
- 三星灣泳灘
- 橋咀泳灘
- 龜背灣泳灘
- 觀音灣泳灘
- 上長沙泳灘
- 蘆鬚城泳灘