社交措施｜15泳灘明重設救生員　兩水質被評欠佳 (附名單)

環保署公布39個泳灘的水質等級，圖為被評為良好的淺水灣泳灘。(資料圖片／林俊源攝)

政府明日(5日)起放寬部分社交距離措施，康文署會重開轄下刊憲泳灘及水上活動中心，其中15個泳灘每日早上9時至下午6時會提供救生員服務。環保署今日(4日)公布38個憲報公布泳灘和愉景灣非憲報公布泳灘的水質最新等級評定結果，發現有31個水質良好、6個水質一般，而兩個水質欠佳的泳灘，均為明日會重設救生員服務的泳灘。

環保署解釋，會根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(一級)、一般(二級)、欠佳(三級)及極差(四級)，等級是根據最近5次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

5月5日重設救生員的泳灘水質

蝴蝶灣泳灘：一級

貝澳泳灘：一級

淺水灣泳灘：一級

石澳泳灘：一級

銀礦灣泳灘：一級

銀線灣泳灘：一級

清水灣第二灣泳灘：一級

深水灣泳灘：一級

黃金泳灘：一級

廈門灣泳灘：一級

大埔龍尾泳灘：一級

洪聖爺灣泳灘：一級

更生灣泳灘：二級

麗都灣泳灘：三級

馬灣東灣泳灘：三級

其餘泳灘水質評級

除近水灣泳灘、愉景灣、海美灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及汀九灣泳灘外，下列均被評為一級：