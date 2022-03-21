社交措施｜4月21日起分三階段解除　林鄭月娥：無空間提早放寬

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日(21日)公布第五波疫情期中檢視時，宣布若疫情持續下跌，政府擬於4月21日起分三階段、於3個月內逐步解除社交距離措施，首階段將重新批准食肆晚市堂食至晚上10時及恢復至4人1枱，但部分表列處所及康文署轄下泳灘等則須繼續關閉。林鄭月娥強調，目前疫情仍然嚴峻，抗疫工作需要堅持不懈，因此無空間提早放寬社交距離措施。另外有消息指，政府正考慮擴大疫苗通行證適用範圍，要求所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客必須已接種疫苗，緊急情況或經醫生證明不適合接種者除外。

林鄭月娥表示，首階段將重新批准食肆晚市堂食至晚上10時及恢復至4人1枱，並重開部分表列處所、康文署轄下的體育處所、表演場地及圖書館等，而酒吧酒館及表列處所須繼續關閉；第二階段將重開其他表列處所及康文署轄下泳灘泳池，而食肆晚市堂食將放寬至凌晨12時及批准8人1枱，酒吧酒館亦可重開，並放寬戶外佩戴口罩的規定；第三階段則盡量放寬餘下的處所限制。她強調，仍會以使用「安心出行」、「疫苗通行證」及佩戴口罩作為基本要求。

被問到會否提早放寬部分較低風險的社交措施，林鄭月娥坦言「對唔住喇，係冇空間」，又謂市民對每天新增逾萬宗確診感到麻木，但實際上仍對整體社會帶來很大風險和壓力，呼籲市民繼續給予耐心。