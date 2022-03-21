社交措施｜4月21日起分三階段解除　林鄭月娥：無空間提早放寬

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日(21日)公布第五波疫情期中檢視時，宣布若疫情持續下跌，政府擬於4月21日起分三階段、於3個月內逐步解除社交距離措施，首階段將重新批准食肆晚市堂食至晚上10時及恢復至4人1枱，但部分表列處所及康文署轄下泳灘等則須繼續關閉。林鄭月娥強調，目前疫情仍然嚴峻，抗疫工作需要堅持不懈，因此無空間提早放寬社交距離措施。另外有消息指，政府正考慮擴大疫苗通行證適用範圍，要求所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客必須已接種疫苗，緊急情況或經醫生證明不適合接種者除外。
林鄭月娥表示，首階段將重新批准食肆晚市堂食至晚上10時及恢復至4人1枱，並重開部分表列處所、康文署轄下的體育處所、表演場地及圖書館等，而酒吧酒館及表列處所須繼續關閉；第二階段將重開其他表列處所及康文署轄下泳灘泳池，而食肆晚市堂食將放寬至凌晨12時及批准8人1枱，酒吧酒館亦可重開，並放寬戶外佩戴口罩的規定；第三階段則盡量放寬餘下的處所限制。她強調，仍會以使用「安心出行」、「疫苗通行證」及佩戴口罩作為基本要求。
被問到會否提早放寬部分較低風險的社交措施，林鄭月娥坦言「對唔住喇，係冇空間」，又謂市民對每天新增逾萬宗確診感到麻木，但實際上仍對整體社會帶來很大風險和壓力，呼籲市民繼續給予耐心。
首階段措施
- 重開遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、體育處所、 活動場所及宗教處所 ，當中每個群組人數上限一般為4人
- 餐飲處所可提供堂食服務的時間放寬至晚上10時，每枱人數上限放寬至4人，而酒吧/酒館繼續關閉
- 重開康文署轄下所有體育處所、博物館、表演場地和圖書館
- 除在餐飲處所進食、在美容院接受面部護理等必要情況外須佩載口罩(包括運動)
- 放寬在公眾地方的群組聚集人數上限至4人
- 取消涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集的限制
第二階段
- 重開餘下所有其他表列處所，即泳池、浴室、派對房間、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及郵輪
- 大致放寬所有表列處所中每枱/每個群組人數上限至8人
- 重開康文署轄下泳灘
- 容許身處郊野公園的戶外範圍及在戶外公眾地方進行劇烈運動時，以及在體育處所、健身中心等處所運動時不必佩載口罩
- 進一步放寬餐飲處所可提供堂食服務的時間至午夜12時及每枱人數上限至8人
- 酒吧/酒館可以重開，營業時間到晚上12時/凌晨2時為止，每枱人數上限為4人
第三階段
- 解除就所有餐飲處所(包括酒吧/酒館)及所有表列處所的顧客人數佔處所容納量上限、營業/可提供堂食服務時間及每枱/每個群組人數上限等限制
仍目標4月19日復課
至於學童復課安排，林鄭月娥表示，仍然以4月19日、即復活節假期後復課作為目標，小學、幼稚園及國際學校會率先復課，而中學則待中六文憑試核心科目考試結束後復課；文憑試目標如期4月22日開考。她強調，理解網上學習對學童身心發展有影響，認為「學生係真係需要返學嘅」，因此非常著緊復課事宜。她又指，目標於4月底將12歲或以上的第二針接種率達九成，並提到目前約55%院舍院友已打首針，但有約四成院友康復後未到適合打針的日子，故政府會安排多兩次外展接種服務。
林鄭月娥形容，過去一個月本港經歷「驚濤駭浪」的疫情發展，截至昨日錄得逾100萬宗個案，死亡總數達5,683宗，但認為防疫措施明顯能遏止疫情急升的情況，並引述專家稱疫情高峰已經過去，並已經呈下降趨勢。林鄭月娥指，根據香港大學最新數據，新冠病毒即時繁殖率已跌至不足0.5，即每名患者可傳染少於0.5人，而近日核酸檢測陽性比例明顯下跌，上周四及五(17日及18日)更跌穿10%，形容是「可喜」的現象，但強調污水監測的病毒含量過去兩日稍為反彈，而圍封檢測發現的個案亦沒有明顯減少。