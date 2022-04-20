社交距離明放寬 康復紀錄二維碼登場 有效180天方便出行

社交距離措施明起首階段放寬，新獲准復業處所必須主動查核顧客的「疫苗通行證」，政府昨終推出索取康復證明二維碼的網站，方便康復者在康復後180日內，在毋須符合「疫苗通行證」的劑數要求下，進入有關表列處所，同時有助處所分辨康復紀錄。不過，有部分康復者昨連番嘗試均不成功，登記後僅顯示「找不到你的康復紀錄」，當局建議有關人士致電衛生署查詢。

本港昨增600宗確診，核酸檢測和快速測試呈報陽性個案分別有320宗和280宗。第五波疫情累計118.64萬人確診，他們要在康復後一段時間才能接種新冠疫苗，但「疫苗通行證」自今年2月實施後，他們只能手持陽性、出院證明或隔離令等文件，證明自己的康復者身份，惟部分處所，包括須按規例主動檢查打針紀錄的食肆負責人，為減低風險，僅承認疫苗接種紀錄的二維碼，令康復者外出受阻。至下周六(30日)「疫苗通行證」實施第二階段時，進入表列處所更要求打兩針。

康復者一直等待當局推出康復紀錄證明，以便安心出行；至昨早政府終在未有公布下，推出康復紀錄二維碼，其後下午在每日疫情記者會上交代細節。近期確診並康復的人士可到政府網站，申請由檢測陽性後14日或出院當日起計，有效180日的二維碼。康復者只要展示有效期內的康復二維碼，不論是否打齊針數都可進入表列處所，當二維碼逾期後就要遵從屆時「疫苗通行證」的康復者針數要求。不過，未打或只打一針的康復者，日後要重新下載包含其康復身份的疫苗二維碼。