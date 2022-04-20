社交距離明放寬 康復紀錄二維碼登場 有效180天方便出行

社交距離措施明起首階段放寬，新獲准復業處所必須主動查核顧客的「疫苗通行證」，政府昨終推出索取康復證明二維碼的網站，方便康復者在康復後180日內，在毋須符合「疫苗通行證」的劑數要求下，進入有關表列處所，同時有助處所分辨康復紀錄。不過，有部分康復者昨連番嘗試均不成功，登記後僅顯示「找不到你的康復紀錄」，當局建議有關人士致電衛生署查詢。
本港昨增600宗確診，核酸檢測和快速測試呈報陽性個案分別有320宗和280宗。第五波疫情累計118.64萬人確診，他們要在康復後一段時間才能接種新冠疫苗，但「疫苗通行證」自今年2月實施後，他們只能手持陽性、出院證明或隔離令等文件，證明自己的康復者身份，惟部分處所，包括須按規例主動檢查打針紀錄的食肆負責人，為減低風險，僅承認疫苗接種紀錄的二維碼，令康復者外出受阻。至下周六(30日)「疫苗通行證」實施第二階段時，進入表列處所更要求打兩針。
康復者一直等待當局推出康復紀錄證明，以便安心出行；至昨早政府終在未有公布下，推出康復紀錄二維碼，其後下午在每日疫情記者會上交代細節。近期確診並康復的人士可到政府網站，申請由檢測陽性後14日或出院當日起計，有效180日的二維碼。康復者只要展示有效期內的康復二維碼，不論是否打齊針數都可進入表列處所，當二維碼逾期後就要遵從屆時「疫苗通行證」的康復者針數要求。不過，未打或只打一針的康復者，日後要重新下載包含其康復身份的疫苗二維碼。
海外確診及康復者安排待公布
康復者即日起可到專屬網站www.evt.gov.hk申領有關二維碼，其間要輸入確診時用作登記的身份證明文件號碼、身份證簽發或出生日期、驗出陽性的月份。
同時，康復者亦可經「智方便」或「醫健通」程式下載康復二維碼。衛生防護中心總監徐樂堅稱，市民可把康復二維碼儲存在「安心出行」內，方便進入處所時展示和供掃描，又稱7月1日起康復者進入處所時，若未能展示康復二維碼，就要符合屆時「疫苗通行證」的指明針數。至於在海外確診及康復的人士，政府稍後將公布有關申報安排。
二維碼不合要求框轉紅色
「安心出行」和食環署「驗證二維碼掃瞄器」程式現已更新，副政府資訊科技總監黃志光表示，新版「安心出行」在展示針卡的畫面，會在二維碼外以顏色區分是否仍在有效期內。若康復二維碼已逾期，或持有人接種針數不符當時的「疫苗通行證」要求，外框就會變成紅色。程式又設有3個欄目，供市民同時儲存疫苗接種、康復二維碼和醫學豁免證明書。
至於食環署的程式，黃志光指已加入登記功能，協助了解處所內有多少設備負責掃描疫苗紀錄，以便當局需要時掌握較完整的顧客名單。食環署昨又在餐飲業界網上研討會上，講解程式針對重複掃描二維碼的新功能，若同一裝置在5分鐘內兩度掃描同一個針卡或康復二維碼，就會發出聲響和文字提示，提醒職員留意是否有二維碼被濫用。
「找不到你的康復紀錄」可查詢
網站昨下午2時前已啟用，本報當時成功測試登記康復二維碼，過程僅約兩分鐘，惟其後卻多次失敗，反覆嘗試輸入正確資料後，系統亦只顯示「找不到你的新冠病毒病電子康復紀錄」。徐樂堅呼籲，市民要留意呈報陽性紀錄時所用的是哪種身份證明文件；衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦稱，知悉部分人陽性但未能從系統取得康復二維碼，建議他們可致電衛生署熱線2569 5777查詢。
十五歲男生抵港第十二日疑復陽
昨錄得的600宗個案，有11宗為輸入個案，其中一名已打兩針的15歲男學生，本月6日偕父母從澳洲乘搭航班CX100抵港，完成7日強制檢疫後返回社區，至抵港第12日在社區檢測中心驗出陽性，CT值36至39，即病毒量極低。
歐家榮稱，患者雙親檢測一直陰性，相信屬復陽個案，正待私營化驗所送交樣本作分析基因。醫管局呈報多17宗死亡個案，年齡介乎33至97歲，第五波呈報個案病死率為0.76%。
此外，有117間小學和國際學校昨恢復面授課堂，衛生防護中心昨接獲2間小學各有一名學生快速測試呈陽性，以及13名國際學校師生呈陽性。有關個案料昨日已向衛生署呈報，會反映在今日確診數字。