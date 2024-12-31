社企總會「賽馬會耆樂大本營」成果豐碩 安老院舍與社企攜手實現跨世代多元共融

由香港社會企業總會（社企總會）及社會創建慈善主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會耆樂大本營」由2023年正式啟動，為期兩年。此計劃由社企及非牟利機構向安老院舍長者提供一系列免費的院內外活動，旨在加強長者與社會之聯繫，同時為社企提供發展機會。自計劃開始以來，參與的社企及非牟利機構共32個，募集近220位義工，至今服務超過900位安老院舍長者。活動涵蓋戶外導賞、工作坊、餐飲體驗、康樂文娛等類別。 社企推多元活動 院舍生活添姿彩 在疫情期間，許多長者無法外出，缺乏與社會持續互動的機會，導致孤獨感增加。有見及此，社企總會發起「賽馬會耆樂大本營」，支援安老院舍長者的心理健康需求，同時連結社企供應。計劃邀請社企及非牟利機構設計有益身心的活動，令長者重建與社區的聯繫。

計劃提供的活動分為院內和院外兩大類別，種類亦非常豐富。院內活動邀請社企走入院舍與長者互動，而院外活動則帶領長者出外探索城市。社企The Project Futurus的「流動五感大茶樓TM」是為院舍長者而設的體驗式懷舊點心活動。義工會化身「茶樓夥計」，在院舍佈置逼真的茶樓場景和點心車等，為院友提供精緻的軟餐體驗，提升他們的食慾。至於院外活動，薄鳧林牧場招待院友參觀，並在薄扶林村村民的帶領下，親自製作雞屎籐茶粿。其他活動包括、瑜伽伸展及頌缽療癒體驗工作坊、到訪社企休Café、參觀故宮博物館等。

The Project Futurus在院舍舉辦「流動五感大茶樓」，重現飲茶體驗。

本計劃另一特色為「推動多元共融」。不少參與計劃的社企皆僱用視障、聽障、少數族裔及精神復元人士等弱勢社群員工，為弱勢社群提供就業機會，創造社會效益。這些員工亦有份協助活動進行，成功促進長者與弱勢社群之間的互動，實現真正的傷健共融。社企聰鳴茶座就是透過手語教學、無聲遊戲及無聲點餐等，讓長者更了解聽障群體。社企Cultural Playground的「繞線釘畫工作坊」則請來少數族裔導師帶領長者製作一幅繞線釘畫，藉此訓練手眼協調能力，並讓長者品嚐瑪撒拉茶和南亞特色小食。此外，計劃亦曾舉辦義工工作坊，向年輕長者（Young-old）傳授使用輔助器材及扶抱行動不便人士等照顧技巧，隨後更讓這些義工陪伴年長長者（Old-old）參與活動，令他們學以致用之餘，年長長者也能感受到外界的關懷。

促進互惠互利 廣受各方好評 自「賽馬會耆樂大本營」舉辦以來，獲得各方的熱烈回應和積極評價。長者不僅從社企團隊身上感受到愛與關懷，活動亦令他們回味起昔日的美好時光。有參與軟餐茶樓體驗的長者表示：「很久沒有飲茶，勾起很多回憶。」除了懷念往昔，亦有長者獲得全新的體驗。在社企動力天使舉辦的「海洋探索生命力」中，有長者乃首次踏足水族館觀賞水母，更有機會接觸VR和MR投影技術，化身一尾尾小魚探索海洋，留下了特別回憶。另外，活動義工不論老幼皆表示能與長者體驗各種活動十分難得，也從中