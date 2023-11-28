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2023-11-28 07:30:00
日報

社創基金十周年 致力扶助貧困 結集政商民智慧力量 解決社會問題

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一眾主禮嘉賓主持社創基金十周年慶典，寓意透過創新、創效，助扶貧。

香港社會貧富懸殊日趨嚴重，為解決社會的貧窮問題，社創基金於2013年成立，十年來一直促進以創新方案解決貧窮和社會孤立的問題。為慶祝社創基金十週年，基金於1124日至26日，一連3天於中環街市舉辦「社創嘉年華」及「社創巡迴展」，以「創新創效助扶貧」為主題，透過攤位、工作坊、展覽及表演，與市民一起回顧基金十年的工作成果。

於剛過去周六（1125日）舉行的社創基金十周年慶典，請來政務司司長陳國基先生,GBS, IDSM, JP、創新科技及工業局局長孫東教授,JP、社創基金專責小組主席李正儀博士,JP、勞工及福利局副局長何啟明先生,JP、教育局副局長施俊輝先生,JP，以及效率專員兼社創基金專責小組秘書長蘇貝西女士,JP 擔任主禮嘉賓。李正儀博士致歡迎辭時指，截至20239月，基金已撥款超過7億港元，促成逾3,800個創新意念，培育超過13.500位社會創業家，支持超過500個社會項目，總受惠人數估計超過33.6萬人。而根據香港大學研究，基金每1元撥款可產生超過5元社會效益。她並希望大家繼續提供創新扶貧意念，以及各位繼續支持基金的工作，讓有需要家庭得到更好幫助。

陳國基指要做好扶貧工作，需要雲集政、商、民等多方面的智慧和力量，勇於嘗試，敢於創新。

照顧基層社群需要 成果有目共睹

陳國基於致辭時表示，社創基金是特區政府扶貧委員會轄下專責小組帶領推行，專責扶助弱勢社群的重點措施之一，於過去十年基金已支持超過500個社創項目，照顧不同基層社群的需要，成果有目共睹。他並指社創基金一直支持針對個別社會問題的旗艦項目。社創基金的項目包羅萬有，各適其適，其中食物援助平台FOOD-CO正是首個旗艦項目，結合資訊科技和數據分析，以更高效做好食物捐贈分享工作。還有另一旗艦項目樂齡平台，研究和應用樂齡科技以提升長者生活質素。

推動精準扶貧 建設美好家園

他重申要做好扶貧工作不能單靠政府一己之力，而需要雲集政、商、民等多方面的智慧和力量，勇於嘗試，敢於創新。他很期待政府繼續聯同社會各界，透過包括「共創明『Teen』計劃」第二期、「社區客廳」、「課後託管計劃」和「關愛隊」上門探訪，以加強支援「劏房」戶、單親家庭，以及獨老、雙老家庭多個項目，貫徹落實「精準扶貧」。而社創基金將繼續發揮社會創新「推廣者」和「促成者」的角色，持續創新創效，更好推動「精準扶貧」，將香港建設成為一個關愛互助的美好家園。

「社創嘉年華」設置近20個創新項目攤位，包括「麵包啤酒」、「解放月事(香港)」、「無事無事研究所─看得見的銀包」、「Way Out Hong Kong」、「星匠」、「UNI Green」、「滾動知識車」、「伙虹健康中心」、「素人模特兒訓練計劃」、「流動五感大茶樓」、「老正工作室」、「復康機械手」、「動識童樂園」及「滿竹跨世代」等。

除嘉年華外，中環街市二樓亦設有基金專題巡迴展覽，向公眾介紹基金的工作和成果，包括協創機構創新計劃、旗艦項目和多個主要項目，並配以產品展示和短片播放，巡迴展覽展期至十一月三十日。

(資訊)

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