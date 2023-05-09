社創基金資助 青協「跨代。網樂」項目 解鎖青年新技能 教老友記做數碼達人

於疫情期間大家都要遵守社交距離和隔離措施，市民被迫加快融入「數碼化」生活。然而許多長者於應用數碼產品時會碰到不同問題。由創新科技及工業局轄下的效率促進辦公室負責支援的社會創新及創業發展基金(社創基金)早前撥款資助香港青年協會青年就業網絡推行的「跨代。網樂」項目，招募及培訓50名待業或就業不足的非在學青年組成「數碼關懷隊」，一對一教長者使用智能電話和應用程式，協助「老友記」使用數碼科技，同時促進青年就業。

「項目於2019年尾開始撰寫計劃書，當時因疫情而須加快數碼化生活，但無論使用智能手機聯繫親友、看網絡醫生等，對長者都有一定難度，在疫情高峰期時更造成長者社交孤獨，甚至感到沮喪。」青協青年就業網絡中心主任黃民信指，另一大問題是青年失業率急升。項目以「過渡性工作」概念，讓青年以兼職模式，發揮自己熟悉智能產品的專長，於接受系統培訓後指導長者學習使用智能手機和Apps，助老友記解決問題；而一批剛畢業或工作經驗不足的年青人則透過「兼職工作」獲得補貼，同時可提升自信心及適應職場的模式。 比預期理想 七成青年成功投身職場 「在疫情高峰期實體活動被逼暫停時，我們除會至電與長者保持聯絡外，更得到社創基金支持，拍攝了十條短片示範如何解決長者常用程式所遇到的問題，讓老友記可以隨時找到解決方法。」另一方面，青協亦為參與項目的年青人提供就業輔導。項目已進行了六季，至今有七成參與的年青人成功找到工作。青協青年就業網絡青年工作幹事甘愷怡則指，難忘其中一位原本從事美容業的參加者，憑著指導長者學用智能手機的經驗，獲僱主聘用入職電子產品公司成為熱線客戶服務員。

個案分享： 「平時我最常用Whatsapp及WeChat等軟件，主要用來找朋友。剛才這位姑娘教我怎樣使用語音聊天功能。」此外，劉伯伯平日亦會用手機查看交通工具到達時間或購物等。而青年大使詩敏則教他用語音搜尋功能，只需按鍵說出公司名，便會自動搜尋並顯示相關公司的地址，無需打字或手寫更方便。 原本於機場工作的詩敏，因疫情需要停工加上想轉換工作環境，因此參加計劃了解未來的職業路向。她為了方便照顧嫲嫲，亦有修讀職業治療助理相關課程。她希望藉計劃讓長者更多使用手機和通訊軟件，以保持與家人和社會的連繫。與的長者相處讓她覺得工作極具意義，而且得到長者的認可亦讓她增添自信心。她現已加入院舍工作，從項目學到對長者有耐心、同理心、細心觀察長者的需要和虛心學習等，都有助她今後為長者提供更優質服務。