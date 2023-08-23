社區主任涉脅迫女子性交 今裁定3罪成還押至9月28日判刑

現年21歲男社區主任於2021年先後以虛假身分相約兩名26歲女網友到酒店，並一人分飾兩角，威脅對方與自己性交，否則公開兩名女網友的個人資料。經審訊後，法官姚勳智今（23日）於區域法院裁定社區主任2項威脅他人非法性交、及1項企圖威脅他人非法性交罪名成立；猥褻侵犯罪脫。案件押後9月28日判刑，以待索取背景報告，期間被告須還押。
控罪指，被告黃煒龍，被控於2021年9月21日，在旺角智選假日酒店一個房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，促致X與他作非法性交；及於同年11月7日，在尖沙咀千禧新世界香港酒店一個房間內，在兩個不同情況下以威脅或恐嚇手段，促致Y與他作非法性交；以及猥褻侵犯女子Y。
官：被告的證供並不可信
法官今天裁決時指X和Y的證供誠實可靠，提到X和Y在酒店收到網友「William Wong」和「黃子豪」的訊息，被威脅與被告性交，考慮整個案件及綜合分析，可以推論出被告根本就是William和黃子豪，細節包括被告和X及Y在酒店房間內的對話被知悉、被告加插William認識警方高層及黃子豪有黑社會背景、被告在房間內表現得輕鬆等。惟Y沒有提起兩次性交以外，被告非禮她的情況，故早前裁定猥褻侵犯罪表證不成立。
另外，警方上門拘捕被告時檢獲3部手機，當中有Y發給William的相片、Y與William在Telegram的對話等。雖然辯方挑戰手機的可呈堂性，指被告在警員威逼下交出手機密碼及警方當時沒有持搜查令。惟姚官認為警員的證據清晰、在盤問下不見動搖，反而被告的證供並不可信，3部手機當中有1部並沒設有密碼，被告卻稱他被威脅交出3部手機密碼、否則不能保釋；而且為免出現更多受害者和被告刪除手機資料，警方須盡快入屋拘捕被告，故沒有時間申請搜查令亦屬合理。