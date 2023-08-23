社區主任涉脅迫女子性交 今裁定3罪成還押至9月28日判刑

現年21歲男社區主任於2021年先後以虛假身分相約兩名26歲女網友到酒店，並一人分飾兩角，威脅對方與自己性交，否則公開兩名女網友的個人資料。經審訊後，法官姚勳智今（23日）於區域法院裁定社區主任2項威脅他人非法性交、及1項企圖威脅他人非法性交罪名成立；猥褻侵犯罪脫。案件押後9月28日判刑，以待索取背景報告，期間被告須還押。

控罪指，被告黃煒龍，被控於2021年9月21日，在旺角智選假日酒店一個房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，促致X與他作非法性交；及於同年11月7日，在尖沙咀千禧新世界香港酒店一個房間內，在兩個不同情況下以威脅或恐嚇手段，促致Y與他作非法性交；以及猥褻侵犯女子Y。