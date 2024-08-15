社區個案增大多屬輕症 新冠JN.1疫苗料年底供港

本港新冠病毒活躍程度自6月起持續上升。衛生防護中心表示，變異病毒株JN.1仍是本港主流，而污水監測和感染個案亦驗出變異病毒株KP.2。衛生署表示，現正探討採購JN.1譜系的相關疫苗，預計年底供應本港使用。
衛生防護中心今日將出版新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》。上期數據顯示，污水檢測和上月下旬的16個嚴重或死亡個案當中，JN.1及其後代譜系均仍是最流行的變異病毒株，佔所有經分析樣本的100%，部分屬後代譜系KP.2，不過未有資料顯示兩者會較XBB及其後代譜系，引致更嚴重疾病。
衛生署回覆本報查詢指，政府正與疫苗供應商探討採購JN.1譜系的相關疫苗，預計今年年底供應本港使用，安排會適時公布。署方又指，衛生防護中心轄下的聯合科學委員會認為，如本地能獲得供應，應選用JN.1譜系疫苗為合適人士接種，同時認為高風險人士應按時接種加強劑。
中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨接受傳媒訪問稱，製作疫苗需時最少半年，形容永遠都只是在「追落後」。他又指，近日社區新冠肺炎個案增加但大部分屬輕症，需要入院的嚴重個案則大多是長者、長期病患和免疫系統失調等病人，呼籲高危群組如已接種上一針半年，應考慮接種加強劑。
污水監測計劃奪國際創新獎
另外，本港自疫情起推出全港性污水病毒監測計劃，以非侵擾性方式在覆蓋全港約八成人口的地方，檢測污水網絡的病毒濃度。計劃在2024年度國際水協會項目創新獎的「績效改善與營運解決方案」組別獲得金獎。環保署長徐浩光表示，項目在全球108份提名中突圍而出，展示港府勇於運用創新思維，把水環境科學融入公共衛生防控策略。港府未來會把污水監測擴展至其他傳染病，以及早制訂合適公共衛生應對措施，如季節性流感。