社區個案增大多屬輕症 新冠JN.1疫苗料年底供港

本港新冠病毒活躍程度自6月起持續上升。衛生防護中心表示，變異病毒株JN.1仍是本港主流，而污水監測和感染個案亦驗出變異病毒株KP.2。衛生署表示，現正探討採購JN.1譜系的相關疫苗，預計年底供應本港使用。

衛生防護中心今日將出版新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》。上期數據顯示，污水檢測和上月下旬的16個嚴重或死亡個案當中，JN.1及其後代譜系均仍是最流行的變異病毒株，佔所有經分析樣本的100%，部分屬後代譜系KP.2，不過未有資料顯示兩者會較XBB及其後代譜系，引致更嚴重疾病。