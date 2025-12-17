社區牙科支援計劃受惠對象納無家者　元旦起增洗牙杜牙根等資助服務

衞生署今年5月推出針對弱勢社群的社區牙科支援計劃，提供口腔檢查、補牙或拔牙等資助服務，約半年共5,200人次參與。計劃明年元旦起會加入洗牙、杜牙根、移除牙橋及牙冠，以及鑲配活動假牙資助服務，服務對象同日起亦將涵蓋約1,500名合資格無家者。此外，署方推出牙科街症網上登記系統及實名抽籤分配名額後，今年首11個月就診人次已達20,780，整體出席率99.4%。

社區牙科支援計劃現時有32間非政府組織參與，提供合共約80個覆蓋各區的服務點，截至本月10日已有逾5,200名參加者使用服務。明年1月1日開始，受惠對象會加入合資格的無家者，他們需要屬於社會福利署主要針對露宿者服務的使用者，包括臨時收容中心、市區單身人士宿舍、露宿者綜合服務隊和邊緣社群支援服務，並透過8個指定社署認可非政府組織代為安排參與計劃。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢引述服務無家者的社工指，估算的約1,500名合資格無家者過往較多考慮住屋、食物等問題，而不太著重口腔健康，希望計劃擴大服務對象後能使無家者重視口腔健康並親身接受服務，惟因過往政策未有觸及，署方會密切留意合資格無家者的治療需要和相關數據。

計劃補牙拔牙比例3:1

為合資格長者提供免費牙科服務的政府關愛基金長者牙科資助服務即將結束，合資格長者須在本月31日或之前申請，並在不遲於明年1月31日首次應診，有關資助服務會由社區牙科支援計劃接替。不過，社區牙科支援計劃原本的補牙及拔牙、X光檢查等，以及元旦起新增的洗牙、杜牙根、移除牙橋及牙冠，每顆牙、每條牙橋和每個牙冠等行政費為50元或100元，鑲配活動假牙的共付額則為每副1,000元。