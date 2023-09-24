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2023-09-24 14:56:27

社區組織協會調查 83.1%受訪基層指深水埗重建不知怎保障權益

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社區組織協會調查，83.1%受訪基層指深水埗重建不清楚如果保障自己權益

社區組織協會調查，83.1%受訪基層指深水埗重建不清楚如果保障自己權益

市建局在2月宣布展開「深水埗地區規劃研究」，評估該區重新規劃土地用途的潛力，共涉及約1,800幢私人樓宇。香港社區組織協會指，截至2021年，深水埗有44,498名劏房租客，數目排行全港第二。該會於7至9月期間，訪問303名租住床位、板間房、劏房等劣居所住客，如深水埗重建，58.5%擔心沒錢搬遷至其他單位，68.4%希望獲公屋安置。部分受訪者亦接受簡約公屋(36.7%)及過渡性房屋(27.3%)。
 

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53.5%基層受訪者居所出現衛生問題

絕大部分受訪者的居所都出現不同程度的問題，53.5%出現衛生問題，例如老鼠，49.5%的牆身有滲水或漏水，37.9%發生石灰或石屎剝落。但22.3%人向業主匯報狀況，但問題不獲處理。20.8%業主曾經處理但沒有改善，19.7%業主處理並改善情況。所居住大廈亦出現不同問題，36.4%公家牆身有滲水或漏，28.5%石灰或石屎剝落。54.6%升降機經常壞，48%不設垃圾房，21.9%信箱遭到破壞。

58.5%受訪者擔心無錢搬家

對若果深水埗重建，受訪者首五項最關注的依次︰如何安置及賠償，例如租客能否原區或就近地區安置；減低對物價及租金水平的影響；重建時間表、進度及流程；提高居住面積；改善衛生。但83.1%人表示深水埗重建時，不清楚如何保障自己的權益。58.5%受訪者擔心沒錢搬遷至其他單位，35.9%有子女轉校及就業機會的顧慮，33.9%憂慮搬遷至深水埗以外地區，將會有適應問題。
 

68.4%希望深水埗重建時獲公屋安置

68.4%希望獲公屋安置。部分受訪者亦接受簡約公屋(36.7%)及過渡性房屋(27.3%)。選址方面71.3%希望安置地區為深水埗，其他大多為九龍區，例如油尖旺（57.7%）、黃大仙（38.3%）、九龍城（33.0%）。另有 25.3%受訪者指出，所有地區都會接受。

香港社區組織協會指，深水埗的貧窮基層、劣居所租客等弱勢社群稠密，他們知識水平偏低，匱乏資訊。由研究、宣布方案至確認涉及規劃的街道與時間表，至少歷時數年，故建議政府增撥資源，由地區民間組織外展隊或關愛隊在過程中，定期向劏房租客更新狀況，以提高他們的權益保障意識。 

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