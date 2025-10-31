社區藥房明年第四季推行 基層醫療署料1年內擴展至18區

政府預計於明年第四季起分階段推出社區藥房，醫務衛生局轄下基層醫療署昨日公布社區藥物名冊的運作機制，並推出《基層醫療社區藥房指引》作為社區藥房計劃的基礎。計劃設社區及院舍兩種服務模式，為醫管局門診病人在覆診前重配藥物，或參與基層醫療健康計劃人士和院舍病人分配藥物。初期將在4個地區試行，料於2027年第四季擴展至全港18區。

在社區藥房計劃(社區)下，醫管局家庭醫學門診病人或參與基層醫療健康計劃，如「慢病共治計劃」病人，可分別以醫管局電子處方或家庭醫生處方，到指定社區藥房按共付模式享用藥物配發和專業藥劑增值服務，如提供藥物諮詢和輔導及藥物整合等。而計劃院舍方排，則為居住在安老及殘疾院舍的醫管局病人定期配發醫管局處方藥物，以改善目前院舍由職員每日整理及分發藥物的情況。服務內容將涵蓋藥物配發、整合及預先包裝每日所需藥物；藥房亦會按院舍需要，建立藥物派發系統、院舍藥物管理及庫存等。