社區韌性指數錄70分 紅十字會︰港人心理健康挑戰大

極端天氣頻繁，香港會經歷不同災害及危急事故，如強烈颱風等，社區韌性愈強便在災害中愈快速恢復正常。香港紅十字會早前展開香港社區韌性指數研究，得出指數為70分(滿分100)，當中以風險管理得88分居榜首，顯示香港在備災減災規劃有良好基礎。但在其他細分項中仍有待加強，該會呼籲各界加強災難應對機制及備災工作，同時強調不能忽略對健康及可持續生活的重要。圖、文：陳穎琳
「香港社區韌性指數」以8個範疇構成，包括風險管理、健康、基本需求、經濟機會、基礎設施及服務、自然資源管理、社會凝聚及連結性，透過政府公開資料及國際數據等作初步評估，結果首個香港社區韌性總分為70分。在各細項中，以風險管理的88分居榜首，最低分為自然資源管理，僅47分，顯示本港於生物多樣性保育及可持續資源消耗方面極具改善空間。
研究亦發現港人整體健康得分不俗(70分)，但面對慢性病惡化及心理健康問題的挑戰；如慢性病的患病率達每1,000人中有289宗，較過去20年多。至於心理健康狀況，在世界幸福報告生活滿意度10分中，只有平均5.5分，且精神科服務不足，每10萬人只有8名精神科醫生，相比全球的平均19位為低。可見市民在個人方面的社區韌性，仍有待加強。
「社區韌性」指一個社區面對例如天災、疫情、經濟衝擊等時，能有效應對、迅速恢復的能力。香港紅十字會行政總裁兼秘書長蘇婉嫻指出，加強社區韌性是為了善用資源，保護市民及社區。聯合國減少災害風險辦公室指出，每投入1元用於防災備災，最多可節省15元的災後恢復成本；更能大減人命傷亡。香港每年夏季均有可能受到颱風等天災威脅，亦可能出現水浸。紅十字會建議市民積極參與備災、急救及心理急救相關訓練課程，提高防災意識，在面對災害及危急事故時，才能防患未然。