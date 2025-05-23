社區韌性指數錄70分 紅十字會︰港人心理健康挑戰大

極端天氣頻繁，香港會經歷不同災害及危急事故，如強烈颱風等，社區韌性愈強便在災害中愈快速恢復正常。香港紅十字會早前展開香港社區韌性指數研究，得出指數為70分(滿分100)，當中以風險管理得88分居榜首，顯示香港在備災減災規劃有良好基礎。但在其他細分項中仍有待加強，該會呼籲各界加強災難應對機制及備災工作，同時強調不能忽略對健康及可持續生活的重要。圖、文：陳穎琳

「香港社區韌性指數」以8個範疇構成，包括風險管理、健康、基本需求、經濟機會、基礎設施及服務、自然資源管理、社會凝聚及連結性，透過政府公開資料及國際數據等作初步評估，結果首個香港社區韌性總分為70分。在各細項中，以風險管理的88分居榜首，最低分為自然資源管理，僅47分，顯示本港於生物多樣性保育及可持續資源消耗方面極具改善空間。