社協促延長計劃至最少10年 66油尖旺賓館房間作過渡房屋

本港住屋問題嚴重，超過20萬人蝸居籠屋、板間房、劏房等不適切居所，更有部分人因各種原因露宿街頭。為紓緩基層住屋困難，政府去年撥款給香港社區組織協會推行為期3年的「過渡性房屋賓館計劃第二期」，提供66個位於油尖旺區的賓館房間，惠及73人。有輪候公屋18年的住戶表示，居於這些過渡性房屋仍對租金感到吃力，期望盡快「上樓」。房屋局長何永賢形容計劃是「及時雨」，既幫助疫情下生意大受打擊的賓館，亦為不適切居所的居民改善環境。
之前居所要擔遮沖涼
過渡房屋賓館房間設有獨立廁所和冷氣，更提供傢俬及電器，並不另收水電費，租金以綜援或租戶收入的四分一計。輪候公屋18年的梁先生已入住賓館房間5個月，他透露曾居住在元朗貨櫃屋約3年，環境惡劣，沖涼位置上蓋漏水，令他「要擔遮沖涼」。惟因經濟變化未能負擔四千多元的租金，之後一年半要露宿街頭。梁先生指現時居住環境大幅改善，「唔使再日曬雨淋，有覺好瞓」。
月租2500元仍感吃力
過渡房屋賓館房租每月約2,500元，儘管較貨櫃屋低，但無業、依靠綜援的他表示仍感吃力，期望盡快上公屋。另一名住戶梁小姐表示，已輪候公屋3年，入住賓館前居住在深水埗「太空艙」，租金較現時貴約500元。但指在賓館居住私人空間較大，且有獨立廁所，衛生環境較好。且賓館位處市區，方便上班。
是次計劃由政府撥款1,022萬元，經社協於油尖旺區物色由12間賓館提供共66個房間予合資格人士租用，包括59個一人房間和7個二人房間，惠及73人。目前入住率已近九成，租戶之前有居劏房、板間房、籠屋或露宿。社協透露目前正處理剩餘房間的入住手續及遴選程序，會在短時間內全數租出所有資助房間。
房屋局長何永賢昨(11日)出席計劃開幕禮時表示，疫情下賓館入住率很低，經營困難，而在不適切居所的人亦很想盡快改善環境，形容計劃是「及時雨」。社協副主任施麗珊認為，3年計劃不足以支援居民「過渡」到公屋，建議當局考慮延長至不少於10年，並研究放寬煮食限制。