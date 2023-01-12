社協促延長計劃至最少10年 66油尖旺賓館房間作過渡房屋

本港住屋問題嚴重，超過20萬人蝸居籠屋、板間房、劏房等不適切居所，更有部分人因各種原因露宿街頭。為紓緩基層住屋困難，政府去年撥款給香港社區組織協會推行為期3年的「過渡性房屋賓館計劃第二期」，提供66個位於油尖旺區的賓館房間，惠及73人。有輪候公屋18年的住戶表示，居於這些過渡性房屋仍對租金感到吃力，期望盡快「上樓」。房屋局長何永賢形容計劃是「及時雨」，既幫助疫情下生意大受打擊的賓館，亦為不適切居所的居民改善環境。

之前居所要擔遮沖涼

過渡房屋賓館房間設有獨立廁所和冷氣，更提供傢俬及電器，並不另收水電費，租金以綜援或租戶收入的四分一計。輪候公屋18年的梁先生已入住賓館房間5個月，他透露曾居住在元朗貨櫃屋約3年，環境惡劣，沖涼位置上蓋漏水，令他「要擔遮沖涼」。惟因經濟變化未能負擔四千多元的租金，之後一年半要露宿街頭。梁先生指現時居住環境大幅改善，「唔使再日曬雨淋，有覺好瞓」。

