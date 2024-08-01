社協到立法會就劣質劏房定義申訴　提出9項準則

社協副主任施麗珊指近日有關劣質劏房定義的消息不脛而走，例如最低面積範圍將會徘徊於7至10平方米、「太空艙」或不被納入規管範圍等。社協認為涵蓋的住屋要多，「咩樓都要包」。社協今日到立法會申訴並提出9項準則，建議如觸及其中3項，即可定義為劣質劏房，包括1人居所面積少於7平方米，2人或以上人均居所面積少於5.5平方米；單位分租多於5伙；沒有分隔廚房及廁所等。施麗珊建議容許劣質劏房有改善期限，但最好可公布違規名單，令地產代理知悉不要再協助租出劣質劏房。

17歲女生苦等成年後申請公屋

同場有不少劏房住戶，17歲的中學女生出生於雙非家庭，其後父母離婚，由母親獨自照顧她和弟弟。該女生坦言一直等待18歲申請公屋，因媽媽沒有永久性居民身份，無法申請公屋也無法工作，一家只能依靠綜援。女生視中學文憑試是改善日後生活的唯一機會，但無奈住在劏房，只能在床上溫習，眼見同學有機會補習，自覺比人落後。

王先生則獨居於深水埗的天台屋，指與老鼠及蟑螂同住，「住到抑鬱症」。他曾獲派入住大埔的過渡房屋樂善村，但因位置偏僻，買菜來回需時2小時，長期只能買即食麵放在家中，有次肚痛欲出門買藥，但附近沒有商店，結果王先生只居住了4個月便搬回天台屋。他希望政府有酌情權，安排患病的獨居老人到較近的房屋，指「死過人嘅屋畀我住都冇問題」。施麗珊補充當不適切住屋居民能入住過渡房屋，但因位置偏遠而用就業或就學做對價付出有欠公允，建議規劃項目時一併考慮在附近興建社區設施、店舖等，可照顧行動不便的居民。