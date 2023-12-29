社協推測市區新界公屋輪候期差近3年　梁文廣：市區「隊頭」三分一人等逾6年

最新公屋平均輪候時間升至5.6年，當局解釋是因為上季「上樓」人士獲配市區或擴展市區單位為主。房署回覆，市區或擴展市區公屋申請者輪候時間一般較新界區多約數月至逾一年。有團體推測，新界和市區輪候時間可相差近3年。房委會資助小組成員梁文廣引述署方資料指，目前新界輪候冊「隊頭」輪候時間約4年，但市區「隊頭」有三分之一逾6年，兩條隊存有差距，料未來分區差異將擴大。 記者︰曾偉龍 公屋一般申請者平均輪候時間自2022年3月底高見6.1年後穩步下跌，至2023年6月底的5.3年近年低位後，至2023年9月底的最新數字大幅反彈至5.6年。房屋局局長何永賢早前解釋，今年公屋產量是未來數年內最低，而第三季約3,500個獲安置的一般申請者大部分入住翻新單位，當中86%坐落市區或擴展市區，他們逾半輪候逾6年，逾三成輪候逾7年，拉高平均輪候時間。

房署指市區擴展市區與新界編配差數月至逾年 現時公屋申請人按分區輪候公屋，分別為市區、擴展市區、新界和離島，房署回覆指，以現時位於公屋輪候冊較前位置的申請者計算，新界區公屋申請者的輪候時間一般較市區或擴展市區的申請者短約數個月至逾一年，但未有提供分區公屋輪候時間。 而參考房委會2017/18至2021/22年度（7月至翌年6月）的分區獲配公屋人士輪候時間，市區輪候逾6年人士佔比由2017/18年度的36%，穩步上升至2021/22年度的68%，擴展市區相關時間由25%升至64%，新界的相關時間由43%一度增至2020/21年度的71%，但其後一年已回落至61%。

參考2023/24年度起5年的房委會公營房屋預測建屋量，撇除已劃作綠置居的項目，共有約9萬伙，當中只有1.96萬伙位於市區，佔比21.5%，新界則有4.29萬伙，佔比47.1%，餘下2.86萬伙位於擴展市區，佔比31.4%。 新界「隊頭」等4年 市區「隊頭」三分一等逾6年 房委會資助小組成員梁文廣表示，去年有數條新界大屋邨入伙，令新界輪候時間再大幅減少，並引述房署資料指，新界輪候冊「隊頭」輪候時間已降至約4年，但市區輪候冊「隊頭」有三分之一人則輪候逾6年，加上未來供應以新界為主，估計輪候冊的地區將會擴大。

他解釋，現時一般的新申請者不可揀選輪候市區公屋，但當輪候時間達3至5年，視乎市區公屋輪候情況，房委會容許申請者轉隊，當中六七成輪候人士都會選擇轉市區，令一批輪候時間較長的申請者輪候供應最少的公屋，導致市區輪候時間居高不下。

梁文廣倡公佈分區輪候時間 他認為，房署應定期公佈分區平均輪候時間，讓申請者知道輪候隊伍之間的差異，「（新界）3年半，另一個（市區）7年、8年，提早上咗（新界）樓，慳六千蚊租金，包埋搭車錢，生活質素亦有提升，一般家庭識得揀，而家係資訊不平衡，令到（申請者）湧晒一邊」。他又指，現時大埔申請者有機會編配到元朗，故新界申請者亦會選擇排市區公屋，若房委會能精準配屋，同區編配，讓申請者保留原有社區網絡，可減低轉區意欲。

社協推算市區新界差3年 社區組織協會社區組織幹事胡加沂表示，參考房署網站一般二人家庭的最新編配編號，新界區和市區相差約5.8萬號，以房署每年編配新供應和回收公屋共約2萬伙推算，兩條隊輪候時間相差已近3年，但由於房署不會公佈分區的預算輪候時間差距，很多申請者都不清楚輪候新界公屋可快數年上樓，導致較多人輪候市區。 劏房戶重交通接駁多於市區 她又指，留意到未來很多新公屋供應來自北區，市區劏房居民遷入新界或有轉工、孩子轉校等考慮，而他們因要上班，更重視房屋的交通接駁，多於公屋是否位於市區，舉例劏房居民偏好元朗鄰近輕鐵站的公屋，多於市區秀茂坪，「駁車係最重要嘅，有直接嘅駁車，係唔介意嘅」，建議政府為新的新界公屋提供更多直接巴士線。