社協社聯推房屋共享計劃 提供52伙料助100名市民

香港房屋供應緊絀下，超過 22 的基層市民在環境惡劣的板房及劏房等地方下居住，香港社區組織協會(SoCO)及香港社會服務聯會(社聯) 今日公布，共同推出社會房屋共享計劃， 提供52個單位，為1至6人家庭而設，預計可協助 100名正輪候公屋的基層市民。計劃現正接受申請，截止日期為9月1日下午 5:30，並於9月18日公布結果，成功申請人士預計於10月17日起入伙。詳細內容及申請表下載可按此瀏覽。

項目位於西環由市建局提供

有關項目命名為「友樂．睦鄰互助計劃」，住宅單位於西環順成大廈，共提供52個單位。單位由市建局提供，由香港公益金資助社會服務，主要為1至6人家庭而設。其中有25個1人單位及17個2人單位，單位內皆設獨立廁所，但需與另外一至兩戶共用電磁爐的煮食空間。另外，有10個獨立家庭單位。

租金方面，綜援租戶的租金將按該單位使用人數於綜援的最高租金津貼上限收取，而在職租戶的租金將按該住戶家庭入息的25%收取，水電煤費用則按實際情況收取。